Letnie patrole na parkingach przy CH 3 Stawy

W centrum handlowym 3 Stawy w Katowicach pojawiły się specjalne patrole na lato.

Pracownicy ochrony galerii sprawdzą, czy na parkingu w rozgrzanych samochodach nikt nie jest narażony na przegrzanie.

W ramach akcji dyrekcja 3 Stawów zachęca do zabrania czworonożnych przyjaciół na zakupy.

W trosce o bezpieczeństwo nie tylko zwierzaków, ale i najmłodszych ochrona 3 Stawów prowadzi regularne patrole aut na parkingu centrum handlowego. Ma to zapobiec nieszczęściu, a w przypadku zaobserwowania sytuacji pozostawienia psa lub dziecka w samochodzie – szybkiej reakcji.

- Wysokie temperatury latem potrafią być uciążliwe. Z myślą o naszych Klientach, którzy zabierają ze sobą psiaki na zakupy zadbaliśmy o to, aby wizyta w 3 Stawach była dla ich pupili przede wszystkim bezpieczna. Tuż przed wejściem do galerii znajduje się specjalnie wyznaczone miejsce ze świeżą wodą dla wszystkich czworonogów. W 3 Stawach każdy psiak jest mile widziany, dlatego apelujemy, aby nie pozostawiać ich w samochodach, tylko zabrać na zakupy. Natomiast we wszystkie ciepłe dni wakacji na parkingu można spotkać patrole ochroniarzy, którzy monitorują czy w aucie nikt nie jest narażony na przegrzanie – mówi Anna Waluś, Multi Poland, dyrektor centrum handlowego 3 Stawy w Katowicach.

Centrum handlowe 3 Stawy daje możliwość wejścia z psem na teren galerii. Jednak nie wszystkie psy czują się komfortowo w nowym środowisku pełnym nowych bodźców i zapachów. Warto pamiętać o tym zanim zaplanujemy wspólne zakupy. Psy mogą czuć się zestresowane, szczególnie obecnością dzieci, które z rodzicami odwiedzają centra handlowe.

Przy głównym wejściu, gdzie znajduje się specjalnie wyznaczone miejsce dla psiaków z wodą jest również możliwość pozostawienia ich na krótki okres. Z psami, ze względu na obecność produktów spożywczych, nie będzie można natomiast wejść do hipermarketu Auchan. Pamiętajmy też, że poszczególne sklepy, ze względu na zróżnicowany asortyment, mogą poprosić właściciela o niewprowadzanie zwierząt.