Po zmianie lokalizacji i wystroju 11 września we Wrocław Fashion Outlet został ponownie otwarty salon marki Levi’s®.

Minimalizm, lepsza ekspozycja asortymentu oraz większa wygoda podczas zakupów to główne aspekty, które wzięto pod uwagę podczas aranżowania przestrzeni.

Ze względu na te przesłanki nowa lokalizację dopasowywano do potrzeb i oczekiwań klientów, a także konceptu marki.

Nowo otwarty salon Levi’s® we Wrocław Fashion Outlet został dopasowany do najnowszego konceptu brandu.

Na przestrzeni 344 m2 zastosowano nowoczesne rozwiązania aranżacyjne, które marka wdraża w swoich najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Wśród nich można wymienić wykorzystanie naturalnych materiałów, takich jak stal i drewno, które dodają wnętrzu minimalistycznego wyglądu, napinany sufit, a także iluminacje, dzięki którym asortyment jest jeszcze lepiej wyeksponowany.

Salon Levis we Wrocław Fashion Outlet. Fot. mat. pras.

Nowy salon Levi’s® zmienił lokalizację, powiększył swój metraż i zyskał dodatkowe przymierzalnie – obecnie jest ich 12. To wszystko przekłada się na wygodniejsze zakupy dla miłośników tej amerykańskiej marki.

Świadome zakupy w odpowiedzialnym społecznie centrum

Prowadzenie biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju jest szczególnie bliskie Wrocław Fashion Outlet, jedynemu w regionie centrum outletowemu premium, które na co dzień podejmuje wiele proekologicznych inicjatyw. To właśnie dlatego obiekt chętnie współpracuje z markami, które także aktywnie działają w obszarze zrównoważonego rozwoju.

„Świadomość zmian klimatycznych i rosnącego zanieczyszczenia planety sprawia, że coraz więcej firm dąży do zminimalizowania swojego wpływu na środowisko. Jest to dla nas istotne, dlatego dokładamy starań, aby w naszym centrum klienci mieli możliwość zakupienia wysokiej jakości ubrań, butów czy akcesoriów od renomowanych producentów, dla których troska o otoczenie to podstawa działalności" - wyjaśnia Teresa Pieczonka, Leasing Director we Wrocław Fashion Outlet.

Salon Levis we Wrocław Fashion Outlet. Fot. mat. pras.

"Przykładem jest nasz wieloletni partner - marka Levi's®, która dzięki wdrożeniu zrównoważonego systemu produkcji WATERLESS od 2011 roku oszczędziła 4,2 miliarda litrów wody, a 9,6 miliarda zostało odzyskane lub użyte ponownie. Na docenienie zasługuje też wykorzystanie przez markę bawełnianych konopi, Levi's® WellThread, które pochodzą ze zrównoważonych upraw”- podkreśliła.

Wrocław Fashion Outlet to jedyne modowe centrum outletowe w regionie dolnośląskim. Na ok. 14 000 metrów kwadratowych powierzchni handlowej znajduje się ponad 100 światowych i polskich marek, wśród nich: BOSS Outlet, KARL LAGERFELD, JOOP! Nike, Levi’s, Lacoste, Asics, Guess, New Balance, adidas, Marc O’Polo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Le Creuset, Calzedonia. Lokalizacja w pobliżu lotniska, bliskość Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, dogodny dojazd komunikacją miejską i parking na 1 200 miejsc pozwalają klientom dogodnie cieszyć się promocjami przez cały rok.

Wrocław Fashion Outlet należy do portfolio VIA Outlets – najszybciej rozwijającego się operatora na rynku outletów premium w Europie. Europejskie portfolio VIA Outlets obejmuje obecnie 11 centrów w 9 krajach, łącznie około 267 000 metrów kwadratowych powierzchni najmu i ponad 1 100 sklepów.

