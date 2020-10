LG Brand Store z pierwszym na Dolnym Śląsku salonem w Magnolia Park

W Magnolia Park nastąpiło otwarcie drugiego w Polsce, a pierwszego na Dolnym Śląsku salonu LG Brand Store. W przestronnym wnętrzu znajduje się pełna oferta: od telewizorów i sprzętu AGD po komputery i smartfony. Do tego to pierwszy salon detaliczny w Polsce, w którym można kupić panele fotowoltaiczne LG.

Nowo otwarty LG Brand Store w Magnolia Park to drugi po Warszawie salon firmowy tej marki w naszym kraju. Znajduje się w nim pełna oferta sprzętów LG, w tym produkty prestiżowej linii SIGNATURE. Odwiedzający mogą w kameralnej atmosferze odkryć i przetestować innowacje z najwyższej półki, a także skorzystać z atrakcyjnych promocji na start.

– Innowacyjne firmy chętnie rozwijają u nas swoją sieć sprzedaży. Otwarty dziś salon marki LG idealnie pasuje do naszego centrum i zwiększa atrakcyjność naszej oferty – mówi Joanna Sawośko-Duda, dyrektorka Magnolia Park. – Nowy salon to miejsce dla osób, które cenią sobie najwyższej klasy produkty, komfort zakupów i jakość obsługi – dodaje.



Na miejscu na klientów czeka kilkadziesiąt urządzeń dostępnych od ręki, a do tego w salonie można zamówić wszystkie produkty LG oferowane na rynku polskim. Fachowym wsparciem służą doświadczeni i wykwalifikowani doradcy, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego produktu z szerokiej gamy.



– Salon na pewno spełni najwyższe oczekiwania klientów. Dzięki takim markom nasz tenant-mix jest naprawdę wyjątkowy, atrakcyjny, zróżnicowany i właściwie skomponowany – twierdzi Joanna Sawośko-Duda.



W szerokiej gamie produktów LG Brand Store w Magnolia Park są telewizory, lodówki, pralki, suszarki, oczyszczacze powietrza do odświeżenia pomieszczeń ze smogu i nieprzyjemnych zapachów oraz unikatowe zestawy AGD do dezynfekcji odzieży i usuwania alergenów. Nie brakuje produktów RTV: laptopów i monitorów. W salonie są oczywiście także najnowsze smartfony. Po raz pierwszy w Polsce można tu kupić w przedsprzedaży nowoczesny smartfon LG Wing. Ponadto LG Brand Store oferuje, jako pierwszy salon detaliczny, najwyższej klasy panele fotowoltaiczne LG.

LG Brand Store znajduje się na poziomie 0. Jego wielkość to prawie 225 mkw.