Liad Barzilai, Atrium na EEC: Zakupy w centrach handlowych nie zanikną

Pandemia przyspieszyła globalny rozwój branży e-commerce i jest to zjawisko, któremu musimy się przyglądać i do którego będziemy musieli się dostosować - mówił podczas EEC Online Liad Barzilai, dyrektor generalny, Atrium European Real Estate.

Pandemia odcisnęła piętno na handlu detalicznym; problemy z najemcami oraz niepewna przyszłość rozrywki oferowanej przez galerie handlowe – czy te bolesne skutki kryzysu oznaczają, że obecny model sprzedaży detalicznej będzie musiał ulec zmianom?

- Prawdę mówiąc jest nieco za wcześnie, by mówić o tym, jakie będą skutki pandemii w bliższej oraz dalszej perspektywie. Wciąż nie wiemy, w jaki sposób wpłynie ona na wiele aspektów naszego życia i równie trudno jest w tej chwili określić, jak zmieni ona handel detaliczny. W ostatnich latach mierzyliśmy się z silną konkurencją ze strony sektora e-commerce, który doprowadził do zmian w popycie oraz nawykach konsumentów. W obecnej chwili możemy z pewnością powiedzieć, że pandemia przyspieszyła globalny rozwój branży e-commerce i jest to zjawisko, któremu musimy się przyglądać i do którego będziemy musieli się dostosować - wyjaśnia Liad Barzilai.

Ale czy wróci rozrywka związana z centrami handlowymi? - Według mnie tak. Czy ponownie będziemy robić zakupy w centrach handlowych? Oczywiście. Ludzie są stworzeniami stadnymi. Każdy z nas lubi spotykać się z przyjaciółmi, wypić kawę i miło spędzić czas, zostawiając dzieci na chwilę w centrum rozrywki lub idąc do kina. Potrzebujemy tego, potrzebujemy dotyku, zapachu oraz integracji. Taka jest nasza natura i pandemia tego nie zmieni. Może minąć nieco czasu, zanim odbudujemy swoją pewność siebie i przekonamy się, że miejsca, do których chodzimy są bezpieczne, lub że pandemia się skończyła i nie stanowi już zagrożenia. Jednak jestem przekonany, że po zniesieniu obostrzeń ludzie wrócą do swoich dawnych nawyków; wydaje mi się to dosyć oczywiste - wyjaśnia szef Atrium European Real Estate.

Sprzedaż detaliczna zmieniała się od pewnego czasu. I nie mówimy tylko o ostatnich kilku latach. - Detal to skomplikowana branża. Trendy bardzo szybko się zmieniają. Zmieniają się detaliści, zmienia się ich sposób sprzedawania towarów i jako właściciele lokali usługowych musimy dostosować się do zachodzących zmian. Byliśmy tego świadkiem przez kilka ostatnich lat. To efekt zmian demograficznych oraz socjoekonomicznych. Widzieliśmy na własne oczy, jak zmieniło się podejście millenialsów do konsumpcji oraz doświadczenia zakupowego. Są to rzeczy, które musimy brać pod uwagę. Braliśmy je pod uwagę w ostatnich latach, ale w miarę upływu czasu, w mojej ocenie, handel, rozrywka oraz czynność dokonywania zakupów w centrach handlowych i supermarketach nie zanikną - podsumował.

ZOBACZ RELACJĘ Z SESJI EEC ONLINE:

