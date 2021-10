Libero Katowice z salonem marki Puma

27 października Puma uruchomi salon stacjonarny w Libero Katowice.

Do dyspozycji klientów zostanie oddany sklep o powierzchni blisko 110 mkw.

Nowoczesny salon na poziomie +1 zaprojektowany został w taki sposób, aby podkreślić charakterystyczny design brandu.

Marka Puma funkcjonuje na globalnym rynku od ponad 70 lat i obecnie stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych brandów sportowych. Systematycznie wzmacnia także obecność na polskim rynku.

– Puma to nie tylko rozpoznawalna, ale przede wszystkim popularna wśród klientów marka. Dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że jej nowy salon powstanie właśnie w Libero Katowice. Współpraca z topowym brandem to dla nas wyróżnienie, potwierdzenie wartości naszego obiektu, ale również motywacja do dalszych działań. Nowy projekt niewątpliwie wpłynie na atrakcyjność wciąż rozwijanej oferty modowej. Umocni także szeroko pojęty segment sportowy, który jest obecnie pożądany przez klientów. Naszym celem jest rozwój przyciągającej oferty, w której znajdują się znane i lubiane marki – mówi Michał Banasik, Senior Leasing Manager Echo Investment.

Nowy salon należy do sieci Sportroom.pl – oficjalnego dystrybutora światowych marek Puma, Adidas, Reebok, Fila oraz Starter, a także właściciela sklepu online i ponad 30 sklepów stacjonarnych w całej Polsce.

– Marka Puma systematycznie wzmacnia ugruntowaną już pozycję na polskim rynku, zarówno w branży sportowej, jak i fashion. We współpracy z obiektami handlowymi i wyborze miejsc dla nowych salonów stacjonarnych kierujemy się atutami lokalizacji, pozycją obiektu na rynku, jak i wysokimi standardami współpracy. W przypadku Libero zadecydowały wszystkie te czynniki, a atrakcyjna oferta w pełni odpowiadała naszym potrzebom i oczekiwaniom. Z satysfakcją możemy zaprosić naszych klientów do nowego salonu w estetycznym, komfortowym i dobrze skomunikowanym centrum, jakim jest Libero – zaznacza Jarosław Pacałowski, prezes zarządu Sportroom.pl.