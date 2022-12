Wszystko wskazuje na to, że 22 grudnia 2022 r. o majątek po Go Sport licytować się będą: brytyjska sieć Sports Direct i Sportano - polski multibrandowy sklep sportowy Marcina Grzymkowskiego, założyciela Eobuwia i Modivo.

Brytyjska sieć sklepów sportowych Sports Direct jest zainteresowana przejęciem majątku Go Sport.

Do rywalizacji o majątek Go Sport włączyła się także należąca do Marcina Grzymkowskiego, założyciela Eobuwia i Modivo, sieć Sportano.

Sklepy Go Sport do 2019 roku należała do francuskiej spółki. Następnie zostały przejęte przez singapurską spółkę Sportmaster Operations PTE, której właścicielami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay Fartushnyak.

Sieć Go Sport miała salony w 25 galeriach handlowych. Umowy najmu zostały rozwiązane przez wynajmujących pod koniec marca tego roku, gdy sieć zamknęła sklepy, czyli przed ogłoszoną przez sąd w lipcu 2022 r. upadłością.

Dziesiątego listopada tego roku minął termin wyboru najkorzystniejszej propozycji kupna majątku pozostającej w upadłości sieci Go Sport. Spośród siedmiu podmiotów, syndyk – kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wybrał – opiewającą na 23,8 mln zł – ofertę brytyjskiej sieci sportowej Sports Direct. 18 listopada szef Krajowej Administracji Skarbowej zezwolił na sprzedaż majątku, a kilka dni później Sports Direct wpłacił - tytułem kaucji zabezpieczającej 10 proc. wartości oferty - 2,38 mln zł.

Pojedynek o majątek Go Sport

Z tym wyborem nie zgodziła się spółka Sportano i zaskarżyła do sądu wcześniejsze postępowanie sprzedażowe.

- Sąd zezwolił na ponowną sprzedaż z wolnej ręki i nakazał wyznaczenie nowych terminów na składanie ofert, więc szykuje się dogrywa. Strony mają czas do 22 grudnia – tłumaczy Bartosz Sierakowski, wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Postępowanie będzie wiążące, jeśli do syndyka wpłynie co najmniej jedna oferta nie niższa niż kwota zaproponowana we wcześniejszym postępowaniu przez Sports Direct, czyli 23,8 mln zł. Wadium wynosi 2,38 mln zł.

- Jeżeli zostaną złożone dwie równorzędne oferty, wówczas 27 grudnia o godz. 12.00, przeprowadzimy aukcję, a więc zainteresowane podmioty będą się licytować ustnie – wyjaśnia Bartosz Sierakowski.

Co wchodzi w skład majątku Go Sport?

Przy wyborze zwycięskiej oferty syndyk, poza najwyższą oferowaną ceną netto zakupu ruchomości, weźmie pod uwagę finansowe partycypowanie oferenta w kosztach związanych ze spakowaniem, demontażem oraz zapewnieniem logistyki i transportu składników objętych sprzedażą do nowych magazynów bezpośrednio ze sklepów, w których prowadzona była działalność GO Sport.

W skład wystawionego na sprzedaż majątku Go Sport wchodzą m.in.: obuwie, ubrania, sprzęt sportowy, trenażery, serwery, meble, regały sklepowe i magazynowe, serwery, sprzęt IT oraz elementy wyposażenia sklepów: koszyki, manekiny, moduły reklamowe, palety magazynowe, wieszaki, wózki sklepowe i zabezpieczenia towarów.

W kwietniu tego roku minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński ogłosił polską listę sankcyjną obejmującą 50 rosyjskich podmiotów i oligarchów prowadzących interesy na terenie RP. Wśród widniejących tam firm znalazł się m.in. Go Sport.

