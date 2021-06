Lidl dostarczy zakupy do paczkomatu

W sklepie lidl-sklep.pl klienci mogą zapłacić przelewem, BLIKiem lub kartą.

Za zakupy do 199 zł koszt dostawy to tylko 9,99 zł, a powyżej tej kwoty dostawa jest bezpłatna. Niezależnie od wartości zakupów, zwrot produktów jest darmowy.

InPost posiada sieć Lodówkomatów w Warszawie i Krakowie – łącznie w 50 lokalizacjach, uruchamia też 20 nowych we Wrocławiu.

- Połączenie e-commerce z handlem tradycyjnym to naturalny i nieunikniony trend. Naturalne więc, że tak duża sieć jak Lidl to dostrzega szybko zagospodarowuje segment sprzedaży online, a Paczkomaty® InPost budują dodatkowe synergie w tym obszarze. Lidl-Sklep.pl jest dobrze dopasowany do potrzeb klientów, nowoczesne opcje płatności plus dostawa do Paczkomatów® to ważne elementy strategii sprzedażowej. Z siecią Lidl współpracujemy od kilku lat – przy placówkach rozlokowaliśmy już ponad 700 Paczkomatów® InPost. Obserwujemy także rosnący trend e-grocery i dynamicznie na niego odpowiadamy wdrażając Lodówkomaty – w Warszawie i Krakowie mamy już 50 takich maszyn, a kolejne 20 uruchamiane we Wrocławiu – podkreśla Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.

- Z myślą o wygodzie i satysfakcji naszych klientów stale pracujemy nad rozwojem naszego sklepu online. Każdego dnia poszerzamy asortyment, rozwijamy również nowe funkcjonalności – m.in. zakup bez rejestracji, płatność BLIKiem, czy łatwe składanie zamówień przez aplikację mobilną Lidla. Dzięki dostawie zamówień z lidl-sklep.pl do Paczkomatów® InPost, zakupy staną się jeszcze przyjemniejsze – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.