Lidl: Jakie promocje na majówkę 2022. Co tym razem za darmo?

Fot. Shutterstock









Autor: propertynews.pl

Dodano: 29 kwi 2022 12:01

W Lidlu promocje z okazji majówki 2022 potrwają do soboty (30 kwietnia 2022 r.) lub do wyczerpania zapasów. Cztery piwa gratis, drugie masło gratis, czy 3 soki w cenie 2 - to tylko część promocyjnej oferty w sieci Lidl.