Lidl ma ambitny cel redukcji emisji CO2

Zmiany klimatu to jeden z najważniejszych problemów, z jakim mierzy się ludzkość. Dlatego konieczne są zdecydowane działania, także na poziomie biznesu.

Poprzez wdrożenie strategii klimatycznej oraz przyjęcie konkretnych celów klimatycznych opracowanych według metodologii Science Based Targets sieć podejmuje liczne kroki na rzecz ochrony klimatu.

Wnosi tym samym istotny wkład w osiągnięcie celu paryskiego porozumienia klimatycznego, którego założeniem jest globalne ograniczenie wzrostu temperatury.

Aby osiągnąć ambitne cele, Lidl Polska opracował w ramach swojej strategii klimatycznej plan działania – dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które powstają w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl. Efektem ma być osiągnięcie do 2030 r. redukcji emisji operacyjnych CO2 we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.).

Mniej znaczy lepiej

Wyeliminowanie plastikowych odpadów „od ręki” i „raz na zawsze” jest niemożliwe. Jednak minimalizowanie zużycia plastiku i zamykanie jego obiegu w gospodarce jest konieczne. Dlatego Lidl Polska od 2018 r. konsekwentnie realizuje strategię REset Plastic. Strategia REset Plastic zakłada, że do 2025 r. Lidl zmniejszy zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych do 20% oraz, że 100% plastikowych opakowań marek własnych będzie nadawało się w maksymalnym stopniu do recyklingu. Chcąc ograniczyć ilość plastikowych opakowań, część bio warzyw i owoców jest znakowanych światłem naturalnym.

Pakt Plastikowy

W 2020 r. Lidl Polska przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego, w ramach którego podmioty z różnych branż i sektorów gospodarki dążą do zbudowania zamkniętego obiegu plastiku. Kluczowym celem Paktu jest ochrona środowiska naturalnego, ale inicjatorzy zwracają również uwagę na wartość plastiku jako surowca.