Lidl Polska rozwija sieć sklepów, mając na uwadze troskę o środowisko oraz dbając o łatwy dostęp do produktów dla swoich klientów.

Już w czwartek, 22 września, Lidl otworzy swój drugi obiekt w Policach, przy ulicy Tarnowskiej 14 A.

Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Policach, przy ulicy Tarnowskiej 14 A, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1351 mkw. W obiekcie zostanie zatrudnionych 25 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 117 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów będą czekać wyjątkowe atrakcje, w tym bar z koktajlami owocowo-warzywnymi i stoiska z watą cukrową, popcornem oraz kawą.

Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów, rozwijamy aplikację Lidl Plus, ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

W trosce o lepsze jutro – ekologiczne rozwiązania w sklepach Lidl.

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in.:

odzysk ciepła z lad chłodniczych,

gruntowe pompy ciepła,

instalację fotowoltiaiczną.

Powyższe rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

