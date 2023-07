Lidl uruchomi trzy nowe sklepy. W Otrębusach, Starym Koniku i Włocławku marka wykorzystała ekologiczne rozwiania.

Koniec lipca to trzy otwarcia nowych sklepów dla sieci Lidl.

Nowe sklepy Lidl pojawiły się w Otrębusach, Starym Koniku i Włocławku.

Marka w nowych sklepach postawiła na ekologiczne rozwiązania m.in.: odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych i oświetlenie LED.

Nowy sklep sieci Lidl Polska we Włocławku przy ul. Kapitulnej 39 D ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1071 mkw. W obiekcie zatrudniono 18 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 117 miejsc parkingowych.

Sklep Lidl w Starym Koniku ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1344 mkw. W obiekcie zatrudniono 21 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 126 miejsc parkingowych.

W Otrębusach przy ul. Pszczelińskiej 111 nowy sklep Lidl ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1351 mkw. W obiekcie zatrudniono 18 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 124 miejsc parkingowych.

- Jako Lidl Polska rozwijamy sieć naszych sklepów, zapewniając szeroką gamę produktów wysokiej jakości w niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Ponadto zachęcamy do pobierania naszej bezpłatnej aplikacji Lidl Plus, dzięki której klienci mogą korzystać z dodatkowych kuponów, akcji promocyjnych oraz opcji płatności mobilnej Lidl Pay - przekazuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

-Cieszymy się, że otwierając nowe placówki, tworzymy jednocześnie nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności. Lidl Polska, jako odpowiedzialny pracodawca, zapewnia swoim pracownikom atrakcyjne i jedne z najwyższych wynagrodzeń w handlu, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych oraz możliwość rozwoju zawodowego” – podsumowuje.

W nowych sklepach wykorzystano m.in. pompę ciepła, odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, oświetlenie LED, konstrukcję dachu wykonaną z drewna klejonego, akumulowanie wody deszczowej do zbiorników i rozsączanie wody deszczowej w gruncie.

