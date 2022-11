Po raz kolejny pracownicy i klienci sklepów Lidl Polska będą mieli okazję przekazać żywność osobom potrzebującym. Ich sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w ostatnim czasie koszty życia odczuwalnie wzrosły. Dlatego w wybranych sklepach Lidl Polska, w dniach 25- 26 listopada i 2-3 grudnia, zostaną umieszczone kosze, do których będzie można wkładać produkty spożywcze. Zebrana żywność trafi do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Lidl Polska współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności od 2002 roku, czyli od początku swojego istnienia. Z Caritas Polska także jesteśmy związani od wielu lat. Co roku, podczas przedświątecznych zbiórek żywności, gromadzimy kilkadziesiąt ton produktów spożywczych, które partnerzy Lidl Polska przekazują osobom potrzebującym. Nasi pracownicy i klienci ogromnie angażują się w tę pomoc, za co serdecznie im dziękujemy – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.