Lidl może zatrudnić nawet 1,5 tys. osób z Ukrainy

Planowane w tym roku inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1,5 tys. nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

W procesie rekrutacji kandydatów z Ukrainy Lidl wykorzysta także social media.

Sieć uruchomiła infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych. Firma deklaruje wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w Lidl Polska - m.in. pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Pracownicy sklepów Lidl zarabiają od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, wynosi ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Międzynarodowa grupa Lidl i Kaufland przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętych wojną oraz kryzysem uchodźczym już 10 mln euro.