Lidl na przekór inflacji

Lidl Polska, wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom Polaków, przygotował wielką obniżkę cen na różne rodzaje mięsa. Klienci sklepów Lidl Polska mogą skorzystać z wyjątkowej okazji. Smakosze czerwonego mięsa w ofercie sklepów z pewnością znajdą coś dla siebie.

Wielka obniżka cen mięsa we wrześniu to już kolejna – po maśle, serze, mleku i jajkach – z szeregu niezwykłych rabatów oferowanych przez Lidl Polska. W ten sposób sieć chroni Polaków przed inflacją, która nieustannie idzie w górę. Ale to nie wszystko! W związku z wprowadzeniem niższej stawki podatku VAT od 01.02.2022 r., sieć obniżyła już ceny ponad 3 tys. produktów, a od początku roku – z kuponami w aplikacji „Lidl Plus” – taniej dostępnych było ponad 2 tys. produktów.

Lidl Polska nie zapomina również o rodzinach wielodzietnych (posiadających więcej niż trójkę dzieci), dla których codzienne zakupy stały się w czasie inflacji wyzwaniem. Niedawno sieć podpisała umowę z Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, tym samym – już po raz szósty – przedłużając współpracę ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”, organizatorem Programu Karty Dużej Rodziny. Dzięki temu klienci Lidla, będący posiadaczami karty, mogą nadal korzystać z atrakcyjnego rabatu 10 proc. oraz dodatkowych stałych promocji na aż 7 grup asortymentowych.