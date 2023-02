Już w najbliższy czwartek, 23 lutego, Lidl Polska otworzy aż pięć nowych sklepów, w następujących lokalizacjach: w Baranowie, Bytomiu, Kłobucku, Prabutach i Rudnie.

Lidl w Baranowie, zostanie otwarty przy ul. Szamotulskiej 6.

W Bytomiu, przy ul. Żołnierskiej 85.

W Kłobucku, przy ul. Sienkiewicza 2.

W Prabutach, przy ul. Kolejowej 1.

W Rudnie, przy ul. Handlowej 1.

Łącznie w nowych sklepach sieci zatrudnienie znajdzie około 105 osób.

W nowo otwartych sklepach Lidl klienci znajdą wysokiej jakości artykuły w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów, jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Baranowie, przy ul. Szamotulskiej 6, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1400 mkw. W obiekcie zatrudniono 23 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 100 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekają liczne atrakcje, m.in. riksza kawowa.

Sklep Lidl Polska w Bytomiu, przy ul. Żołnierskiej 85, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zatrudniono 15 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 120 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów także czekają liczne atrakcje, m.in. riksza kawowa.

Lidl Polska w Kłobucku, przy ul. Sienkiewicza 2, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 24 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 98 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano imprezę powitalną z hot dogami, kawą przygotowywaną przez profesjonalnych baristów oraz innymi atrakcjami.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Prabutach, przy ul. Kolejowej 1, ma salę sprzedaży

o powierzchni ok. 1070 mkw. W obiekcie zatrudniono 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 96 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano podobną do tej w Kłobocku imprezę powitalną z hot dogami, kawą przygotowywaną przez profesjonalnych baristów.

Lidl Polska w Rudnie, przy ul. Handlowej 1, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1340 mkw. W obiekcie zatrudniono 23 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 143 miejsc parkingowych.

