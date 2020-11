Lidl otworzył podwoje w Vis à Vis Łódź

– Bardzo się cieszymy, że jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci handlowych na polskim rynku wybrała właśnie nasze centrum jako swoją nową lokalizację. To jej nietypowa odsłona – zazwyczaj lokuje swoje sklepy we własnych budynkach, a my będziemy jednym z nielicznych miejsc, gdzie będzie funkcjonować w ramach centrum handlowego. Nasi klienci bardzo czekali na powrót operatora spożywczego. Obecność lubianego przez konsumentów Lidla, oferującego wysokiej jakości, różnorodny asortyment w korzystnych cenach, z pewnością znacząco przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania klientów całościową ofertą Vis à Vis Łódź – mówi Michał Najgrodzki, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami Grupy Capital Park, właściciela centrum.

Lidl w Vis à Vis Łódź ma nietypowy charakter. Do tej pory sklepy pod szyldem tego operatora projektowane były głównie jako osobne, wolnostojące budynki, a ten stał się integralną częścią pasażu handlowego i zarazem największym jego najemcą. Sklep całościowo zajął powierzchnię 2192,93 mkw. Lidl w Vis à Vis Łódź dysponuje także dedykowaną dla klientów toaletą oraz pokojem dla rodziców z dzieckiem. Będą oni też mogli korzystać bezpłatnego i nieograniczonego czasowo parkingu na 70 miejsc.

Vis à Vis Łódź funkcjonuje od grudnia 2014 roku. Liczy ponad 5700 mkw. i zlokalizowane jest na północy miasta, na terenie jednej z największych łódzkich dzielnic – Bałut.