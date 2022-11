W ramach programu edukacyjnego „EkoMisja – Nie marnuję”, stworzonego przez Lidl Polska oraz Federację Polskich Banków Żywności, zorganizowano konkurs plastyczny dotyczący szacunku do żywności oraz założeń i korzyści płynących z diety planetarnej.

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych ma kluczowe znaczenie, szczególnie dla najmłodszych, dlatego od 15 listopada każdy uczeń szkoły podstawowej może wziąć udział w konkursie „Zmiana diety dla planety”.

W ten sposób Lidl Polska i Banki Żywości edukują najmłodszych.

Konkurs potrwa do 15 stycznia.

Marnowanie jedzenia to ciągle aktualny problem, przyczyniający się do wyniszczenia planety. Szacuje się, że w samej Polsce marnuje się prawie 5 mln ton żywności rocznie. Bardzo ważne jest więc to, by szerzyć świadomość oraz wiedzę proekologiczną już u najmłodszych dzieci w wieku szkolnym. Z takimi założeniami, już od 2018 roku sieć Lidl Polska wraz z Federacją Polskich Banków Żywności realizuje w szkołach podstawowych projekt „EkoMisja – Nie marnuję.” Dzięki wsparciu finansowemu Lidl Polska, Federacja Polskich Banków Żywności mogła przygotować i przekazać nauczycielom scenariusze lekcji opracowane przez ekspertów Federacji we współpracy z metodykami i praktykami. Tematy lekcji poruszały zagadnienia ochrony środowiska, niemarnowania żywności i dbania o zdrowie nasze i naszej planety. Każda szkoła angażująca się w projekt mogła też wziąć udział w konkursie z nagrodami. Do tej pory w ramach „EkoMisji” powstało 18 scenariuszy lekcji, z których skorzystało aż 81 390 uczniów z 623 szkół w Polsce.

Teraz przyszedł czas na konkurs plastyczny, w którym wziąć udział mogą szkoły, domy kultury, placówki edukacyjne i osoby indywidualne. Zasady są proste: każdy uczestnik w wieku od 6 do 14 lat, musi przedstawić swój pomysł dotyczący tematu „Zmiana diety dla planety” na pracy formatu A3. Do wygrania są liczne nagrody rzeczowe, o łącznej wartości 12600 zł. Konkurs ruszył 15 listopada i będzie trwać 2 miesiące, do 15 stycznia. Misją jest promocja postaw proekologicznych, niemarnowanie jedzenia oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące ze stosowania diety planetarnej, czyli skupiającej się wokół warzyw, owoców, ryb, nasion, pełnych ziaren i orzechów, ograniczając przy tym czerwone mięso i cukier.

Wierzymy, że edukacja ekologiczna od najmłodszych lat stanowi bardzo ważny element współczesnego świata, utrwalając dobre nawyki oraz budując świadomość dla przyszłych pokoleń. Jako partner Banków Żywności w ramach programu „EkoMisja” od lat realizujemy działania umożliwiające szkołom prowadzenie takich zajęć, a teraz chcemy, aby każdy uczeń miał możliwość kreatywnie zaprezentować, dlaczego troska o klimat i szacunek do żywności jest dla niego ważny – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

To co jemy i co kupujemy wpływa bowiem bezpośrednio na nasze życie i przyszłość planety. Aż 40 proc. (ok. 4,2 mld ha) wszystkich gruntów nadających się do zamieszkania jest wykorzystywane do wyżywienia ludzi. Z tego 71 proc. (ok. 3,0 mld ha) jest wykorzystywane do wypasu zwierząt gospodarskich. 29 proc. (ok. 1,2 mld ha) na uprawę roślin, z czego około 38 proc. wykorzystuje się do uprawy paszy. Dlatego, aby zatrzymać zmiany klimatyczne, dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie pewnej grupy produktów, bez całkowitej rezygnacji z nich.

