Lidl Polska na ekologicznej ścieżce zakupowej

Zgodnie z ideą „W trosce o lepsze jutro” Lidl Polska szuka nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań.

W 2021 r. sieć wprowadziła politykę zakupową dla łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania i konwersji ekosystemów.

W ramach rozpoczętej kampanii zachęcającej do korzystania z elektronicznych gazetek promocyjnych, w części sklepów pojawią się komunikaty z informacją o dostępności najnowszych ofert na stronie lidl.pl, aplikacji Lidl Plus i aplikacji Lidl. Test obejmie kilkaset placówek, głównie na terenie Wielkopolski i Kujaw.

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii firmy. - Jesteśmy zwolennikami stosowania prostych rozwiązań. Mniejsze zapotrzebowanie na papierowe gazetki to mniejsza emisja CO2 oraz ochrona zasobów leśnych, dlatego chcemy przypominać naszym klientom, podczas ich wizyt w sklepach, że naszą ofertę mogą sprawdzić w łatwy, wygodny i szybki sposób za pomocą naszych aplikacji i strony internetowej – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR Lidl Polska.

Eko paragony

Od sierpnia br. w części sklepów Lidl Polska klienci spotkać mogą nowe paragony, które wyróżniają się niebieskim kolorem. Nowe paragony wykonane są z innowacyjnego, bardziej ekologicznego papieru termicznego oraz posiadają certyfikat FSC. Oznacza to, że materiał pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej, a więc przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Kolejną zaletą jest trwałość nowych paragonów – ich materiał jest odporny na światło, olej i wodę, dlatego można go przechowywać przez długi czas. Jeśli paragon nie jest już potrzebny, można go wyrzucić do pojemnika na papier, ponieważ nadaje się do recyklingu. Jeśli „niebieski” paragon zetknie się z zakupioną żywnością, nie stanowi to żadnego problemu – materiał jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia.

Aktualnie prowadzony jest test nowych paragonów w kilkudziesięciu sklepach w Warszawie oraz Poznaniu.

Elektroniczne cenówki