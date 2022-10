Od lat edukujemy klientów w zakresie świadomego odżywiania, a także dbania o naszą planetę – ochrona klimatu i promocja zdrowia to jedne z celów Lidl Polska uwzględnionych w strategii CSR na lata 2020-2025. Cieszymy się, że jesteśmy częścią programu edukacyjnego „Dieta przyjazna planecie”, ponieważ łączy on te dwa obszary, które są dla nas niezwykle istotne. Sposób odżywiania ma nie tylko wpływ na nasze zdrowie, ale również na naszą planetę. To bardzo ważne, aby edukować na ten temat najmłodszych. Wierzymy, że dzięki programowi edukacyjnemu jeszcze więcej Polaków w swoim codziennym jadłospisie będzie uwzględniać składniki, które są dobre dla środowiska naturalnego – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.