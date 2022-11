Rozpoczął się nabór projektów do 3. edycji programu „Mniej Plastiku” – inicjatywy Lidl Polska, realizowanej w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.

Młodzi ludzie mają szansę podjąć działania na rzecz ograniczenia ilości plastiku – i zabłysnąć na rynku pracy. Informacje o zwycięskim projekcie zostaną opublikowane m.in. w gazetkach Lidl Polska, dzięki czemu dowiedzą się o nim tysiące osób.

Zapisy do programu trwają do 22 listopada.

Do końca 2030 roku przemysł tworzyw sztucznych wyemituje więcej zanieczyszczeń niż węglowy – wynika z raportu Beyond Plastics. Według szacunków Komisji Europejskiej, plastik już stanowi ponad 80 proc. odpadów zanieczyszczających morza i plaże na całym świecie. Naukowcy ostrzegają: do 2050 roku w oceanach i morzach może pływać więcej plastiku niż ryb. Tymczasem tylko 9 proc. tworzyw sztucznych zostaje dziś poddanych recyklingowi. To olbrzymi problem dla środowiska. Młode pokolenie jest w stanie to zmienić, podejmując działania na rzecz proekologicznej zmiany. Pomysły oraz działania uczniów i studentów znajdą odzwierciedlenie w kolejnej edycji programu „Mniej Plastiku”, realizowanego w ramach pierwszej praktycznej olimpiady w Polsce – „Zwolnieni z Teorii”. Inicjatorem programu jest Lidl Polska.

W ramach strategii REset Plastic, Lidl zobowiązał się, że będzie dążyć do: zmniejszenia zużycia plastiku od 1 proc. do 20 proc. w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek własnych do 2025 roku;

do tego, aby 100 proc. opakowań marek własnych maksymalnie nadawało się do recyklingu do 2025; a także do tego, aby wykorzystanie recyklatu w plastikowych opakowaniach produktów marek własnych wyniosło średnio 25 proc.

Przyszłość leży w rękach młodego pokolenia, dlatego Lidl Polska angażuje młodzież w działania na rzecz środowiska. Uczestnicy programu „Mniej Plastiku” uczą się przez działanie, zdobywają cenną wiedzę, nowe kompetencje, a ponadto inicjują realne, pozytywne zmiany w życiu lokalnych społeczności. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu na rzecz redukcji plastiku lub promocji diety planetarnej.

Przykładowo, uczestnicy programu mogą zrealizować projekt, który będzie promował recykling, dotyczył zmniejszenia zużycia plastiku lub przeprowadzić lokalną akcję sprzątania lasu. Temat akcji powinien odnosić się do jednego lub kilku elementów strategii REset Plastic (REcycle, REsearch, REduce, REdesign, REmove).

Zwolnieni z Teorii to prestiżowy konkurs. Twórcy inicjatywy współpracują z prezesami największych polskich firm oraz Project Management Institute – międzynarodową instytucją, zrzeszającą 500 tys. kierowników projektów. Każdy uczestnik, który ukończy projekt, uzyska tytuł finalisty olimpiady i otrzyma międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami, wydawany przez PMI ATP. Na najlepszych czekają też specjalne nagrody, tzw. Złote Wilki. Uczestnicy programu „Mniej Plastiku” dodatkowo dostaną certyfikat Lidl Polska, poświadczający ukończenie projektu. Najlepsze z nich zostaną wykorzystane w kampaniach medialnych. Informacje o zwycięskim projekcie znajdą się z kolei w gazetce Lidl Polska – dzięki temu dowie się o nim cała Polska!

Nabór projektów do programu „Mniej Plastiku” trwa do 22 listopada br.

