W Muzeum Warszawskiej Pragi dzieci i dorośli mogą obejrzeć wystawę EkoEksperymentarium, dzięki której dowiedzą się, jak oszczędzać wodę, energię, nie marnować żywności, a także dbać o środowisko.

koEksperymentarium opiera się na dwóch filarach.

Pierwszym jest internetowa, edukacyjna gra dla dzieci, tworzona przy współudziale Lidl Polska.

Drugim – wystawa, którą można oglądać w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Warto zdobyć tę wiedzę nie tylko w kontekście troski o zasoby naturalne, ale również z powodów ekonomicznych – w dobie rosnących cen prądu, żywności i paliw proste, proekologiczne nawyki, mogą przyczynić się do realnych oszczędności. Zasadniczo projekt EkoEksperymentarium opiera się na dwóch filarach: pierwszym jest internetowa, edukacyjna gra dla dzieci, tworzona przy współudziale Lidl Polska. Drugim – wystawa, którą od 17 listopada br. można oglądać w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Ekspozycji nadano nietuzinkową formę – przypomina ona mieszkanie. W każdym pomieszczeniu na odwiedzających czekają zagadki i wskazówki o określonym charakterze. Przykładowo, w łazience goście dowiedzą się, jak oszczędzać wodę. W salonie przekonają się, że nie trzeba wiele, by skutecznie ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Kuchnia EkoEksperymentarium to z kolei miejsce, w którym odwiedzający mają okazję poznać sposoby na niemarnowanie żywności. W sypialni znajdą za to odpowiedź na pytanie: czy jako społeczeństwo nie kupujemy zbyt wielu niepotrzebnych nam rzeczy? Niestety, Polacy co roku wyrzucają 5 mln ton jedzenia i niezliczoną ilość plastikowych opakowań. Kluczem do poprawy tego stanu rzeczy jest edukowanie. Wystawa powstała głównie z myślą o dzieciach – to one będą czerpały najwięcej wiedzy i radości z odkrywania atrakcji przygotowanych przez jej twórców.

Do EkoEksperymentarium warto jednak przyjść całą rodziną, ponieważ i dorośli mogą się tu wiele nauczyć. Wystawę będzie można oglądać w Muzeum Warszawskiej Pragi do 26 lutego 2023 roku. Równie wartościowym źródłem informacji, związanych z troską o środowisko, jest darmowa gra edukacyjna, której elementem jest moduł o odpowiedzialnych zakupach. Grę można znaleźć na stronie www.ekoeksperymentarium.pl/zakupy. Lidl Polska, jako firma zaangażowana społecznie, należy do partnerów projektu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl