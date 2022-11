Jak wskazuje raport Digital HR, dojrzałe organizacje budują strategię employee experience.

Bazują przy tym na uporządkowanych procesach, dobrych praktykach i skutecznej analityce.

Właściwe wykorzystanie danych pomaga firmom w modelowaniu działań i w podejmowaniu decyzji, które bezpośrednio przekładają się na ludzi.

71 proc. Polaków ocenia pozytywnie ogólny wpływ technologii na rynek pracy.

Lidl Polska wdrożył rozwiązanie SAP SuccessFactors i zaproponował kandydatom hybrydowy model rekrutacji.

Digitalizacja przyczyniła się do lepszej strukturyzacji mechanizmu naboru pracowników.

Wzrosła też elastyczność i jakość analizy wskaźników efektywności.

To szczególnie istotne w kontekście marki Lidl - tu każdy potencjalny kandydat do pracy traktowany jest także jako ewentualny klient sieci sklepów.

I odwrotnie: każdy pracownik jest potencjalnym klientem.

By wrażenie było właściwe, kluczowe jest ustalenie celu rekrutacji i ustrukturyzowanie całego procesu.

W Lidl Polska nie tworzymy stanowisk dla idei. Myślimy przez pryzmat dopasowania kandydatów do kultury naszej organizacji i ścieżek ich kariery. Pandemia nauczyła nas większej elastyczności w podejściu do preferencji potencjalnych pracowników. W dużej mierze to oni definiują sposób prowadzenia rekrutacji, oczekując partnerskiej relacji, sprawnej oraz przejrzystej komunikacji, a także automatyzacji działań i kontaktu online. Dbamy o to, dzięki wsparciu technologii i ścisłej kooperacji rekruterów z kadrą menedżerską - mówi Ewa Pietras, Senior Project Manager w Lidl Polska.