Od poniedziałku 6 lutego – w ramach Lidlowego Programu Oszczędnościowego – sieć Lidl Polska będzie udostępniać klientom dodatkowe kupony z rabatami w aplikacji Lidl Plus.

W ramach Lidlowego Programu Oszczędnościowego sieć sklepów udostępnia Zdrapkę Plus.

Im większe klienci zrobią zakupy, tym atrakcyjniejszy otrzymają kupon.

Zdrapki będą przyznawane do soboty 25 lutego.

Aplikacja Lidl Plus zapewnia swoim użytkownikom liczne korzyści. Jedną z nich są dodatkowe kupony w formie zdrapki, które od poniedziałku 6 lutego – w ramach Lidlowego Programu Oszczędnościowego – zmienią się jeszcze na lepsze.

Do soboty 25 lutego, za każde zakupy w sklepach Lidl Polska, klienci otrzymają zdrapki: srebrną (za wydane mniej niż 50 zł), złotą (od 50,01 zł do 100 zł) lub diamentową (za więcej niż 100,01 zł). Pod zdrapkami znajdą się dodatkowe kupony z rabatami na kolejne produkty, przy czym atrakcyjność kuponu zależy od wielkości zakupów: im większe zakupy, tym lepszy kupon! Dzięki temu, robiąc codzienne zakupy, klienci sieci Lidl Polska zaoszczędzą jeszcze więcej. Wystarczy, że przy kasie zeskanują aplikację Lidl Plus, aby na ekranie głównym, pod kuponami, pojawiła się zdrapka, a wraz z nią – dodatkowy kupon z określonym benefitem.

Srebrne, złote oraz diamentowe zdrapki Lidl Plus będą przyznawane do soboty 25 lutego.

