Lidl Polska rozwija strategię cross sellingu, nawiązując współpracę z nowymi partnerami. W marcu klienci sieci mogą korzystać m.in. ze specjalnej akcji promocyjnej organizowanej wspólnie z PepsiCo.

W ostatnim roku Lidl Polska przeprowadził liczne akcje promocyjne.

Wspólnie z PepsiCo Lidl proponuje klientom dodatkowe benefity za łączone zakupy.

W czasach wysokiej inflacji klienci sklepów poszukują korzystnych promocji i produktów w przystępnej cenie. W ostatnim roku Lidl Polska przeprowadził liczne akcje promocyjne: wielkie obniżki cen mięsa, wielkie obniżki cen owoców i warzyw oraz gratisowe środy przy zakupach z aplikacją Lidl Plus. Z początkiem 2023 roku sieć rozszerzyła swój autorski program oszczędnościowy o nową promocję – dodatkowe kupony z rabatami w aplikacji Lidl Plus, czyli Zdrapki.

Oferowanie wysokiej jakości produktów w niskiej cenie znajduje się w polityce firmy od lat. Teraz Lidl wychodzi do Polaków z nową propozycją. Wspólnie z PepsiCo firma proponuje klientom dodatkowe benefity za łączone zakupy. Do końca marca br. osoby, które kupią produkt Lay's oraz dowolny napój Pepsi (Pepsi, Pepsi Max, 7Up, Mirinda, Mountain Dew) i zeskanują przy kasie aplikację Lidl Plus, otrzymają jeden z aż 100 000 kodów zniżkowych o wartości 15 zł na zamówienia w serwisie Pyszne.pl.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl