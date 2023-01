Sieć Lidl Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, każdego roku angażuje się w akcję „Mały procent, wielka pomoc”.

Dotychczas podatnicy mogli przekazać 1 proc. podatku na rzecz fundacji i organizacji pożytku publicznego.

Za sprawą nowych przepisów od 2023 roku jest to 1,5 proc. podatku.

Kampania informacyjna „Mały procent, wielka pomoc” ma przekonać klientów i pracowników sieci do wsparcia wybranej organizacji pożytku publicznego.

Akcją zostały objęte m.in.: WOŚP, Caritas Polska, Banki Żywności, Fundacja JiM czy Fundacja Mam Marzenie.

Kampania potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia.

W 2004 roku Polacy po raz pierwszy otrzymali możliwość przekazania 1 proc. podatku. Od 2023 roku podatnicy mają możliwość wsparcia organizacji pożytku publicznego, przekazując jej aż 1,5 proc. swojego podatku. Aby wesprzeć wybraną jednostkę publiczną, wystarczy tylko wpisać jej nazwę i numer KRS do odpowiedniej rubryki w rocznym zestawieniu podatkowym (PIT). Ten drobny gest, nic nas nie kosztuje, a jest w stanie przyczynić się do zmiany na lepsze i pomóc wielu potrzebującym. Część swojego podatku można przekazać do 30 kwietnia br.

W ramach przyjętej strategii CSR, Lidl Polska angażuje się w liczne inicjatywy mające na celu wspieranie organizacji pożytku publicznego. Przykładem działań tego typu jest właśnie akcja „Mały procent, wielka pomoc”, dzięki której od ponad 10 lat Lidl Polska wspiera tych, którzy najbardziej potrzebuję pomocy finansowej. Liczba podmiotów, które zostały objęte kampanią jest imponująca. W tym roku jest ich aż trzynaście. Należą do nich: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Fundacja Mam Marzenie, Fundacja Instytutu Matki i Dziecka, Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Fundacja JiM, Fundacja „Labrador”, Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” oraz siepomaga.pl.

Od ponad 10 lat sieć Lidl Polska prowadzi akcję społeczną „Mały procent, wielka pomoc”. W tym roku, w odróżnieniu od lat ubiegłych, nasi klienci i pracownicy mogą przekazać aż 1,5 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego. Coroczne rozliczenie podatku to doskonała okazja, aby pomagać innym, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Z pozoru 1,5 proc. to niewielka kwota, jednak dla fundacji ma ogromne znaczenie, zwłaszcza jeśli w działania zaangażuje się wiele osób. Dlatego bardzo zależy nam, aby nasi klienci i pracownicy mieli świadomość możliwości przekazania 1,5 proc. swojego podatku na wybrany cel charytatywny – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

