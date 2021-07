Lidl postawił na łąki przy sklepach

Łąki kwietne nie tylko cieszą oko różnorodnością roślin i pełnią barw, ale przede wszystkim stanowią cenne otoczenie dla pszczół, motyli i innych owadów.

Te posadzone są niemal identyczne jak naturalne. Dlatego firma Lidl Polska postanowiła stworzyć łąki kwietne obok swoich sklepów.

Na jednej łące może występować nawet 300 gatunków roślin i zwierząt.

- Nasze sklepy to najczęściej obiekty wolnostojące z parkingami oraz terenami zielonymi. Przy części z nich istnieje przestrzeń, którą możemy zagospodarować i tak np. zamiast sadzić standardowy trawnik stworzyliśmy łąki kwietne. Jest to trend widoczny na całym świecie, nierzadko w dużych miastach, w których tego naturalnego środowiska dla owadów brakuje. Rozwiązanie to jest zdecydowanie bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska, dlatego z ogromną radością wprowadziliśmy je testowo przy wybranych sklepach Lidl w Lublinie, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim oraz Warszawie. Wierzymy, że w ten sposób zainspirujemy inne podmioty na rynku do tworzenia łąk i wspierania bioróżnorodności, która ma wpływ na ochronę klimatu – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska. - Jest to pierwszy rok kwitnięcia naszych łąk – zostały posadzone wiosną, jednak efekty już są widoczne. Zastosowaliśmy różne rodzaje nasion do łąk, aby sprawdzić, które mieszanki są najlepsze. W następnym kroku łąki zostaną odchwaszczone oraz dosiane, co sprawi, że w kolejnych latach jeszcze lepiej będą spełniały swoją funkcję – dodaje.

Jednocześnie firma Lidl Polska podkreśla, że każdego dnia dostarczając klientom żywność oraz najpotrzebniejsze produkty, jest świadoma swojej odpowiedzialności za ochronę ekosystemów. Wspólnie z partnerami Lidl opracowuje pierwszy standard rolniczy skoncentrowany na bioróżnorodności dla konwencjonalnej produkcji owoców i warzyw. Standard będzie dostępny dla wszystkich producentów Lidla w Europie, jako rozszerzenie aktualnego standardu GLOBALG.A.P, zgodnie z którym funkcjonują wszyscy dostawcy owoców i warzyw do sklepów Lidl Polska. Prace potrwają do końca 2021 roku. Utrata bioróżnorodności stanowi egzystencjalne zagrożenie dla ekosystemów, dlatego rozwijając pierwszy standard bioróżnorodności dla rolnictwa konwencjonalnego, Lidl przyczynia się do jej ochrony.

