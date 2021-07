Lidl robi kolejne kroki do ograniczenia zużycia plastiku

Rok do roku Lidl obserwuje systematyczny spadek sprzedaży reklamówek, co wynika między innymi z rosnącej świadomości ekologicznej klientów.

Zabieranie własnych toreb na zakupy również staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem.

We wszystkich sklepach Lidl Polska klienci mają możliwość nabycia papierowych toreb na zakupy, plastikowych reklamówek z recyklingu oraz toreb termicznych na artykuły chłodnicze.

Wszystkie plastikowe torby na zakupy są wielokrotnego użytku, wykonane w 80% z surowców z recyklingu i w 100% nadające się do recyklingu. Zachowanie najwyższych standardów produkcji toreb potwierdza certyfikat Blue Angel, który stanowi najbardziej uznane na świecie oznaczenie, skoncentrowane przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców oraz produkcji towarów pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne.

W ofercie sieci Lidl Polska od kilku lat można znaleźć woreczki wielokrotnego użytku na owoce i warzywa. Decydując się na ich zakup, klienci mają możliwość zrezygnowania z tzw. zrywek i tym samym włączenia się w redukcję plastiku. Sprzedawane są w dwupaku, a każdy woreczek ma wymiar 30x35 cm. W sklepie należy ich szukać tuż obok owoców i warzyw. Cena za zestaw to 2,49 zł. Woreczki wykonane są w 100% z poliestru, którego produkcja mniej obciąża środowisko m.in. dzięki mniejszemu zużyciu wody (w przeciwieństwie np. do produkcji bawełny) i w 100% nadają się do recyclingu. Są wytrzymałe i można je prać w pralce, w temperaturze 30ᵒC. Dodatkowo są bardzo praktyczne w czasie zakupów – nie ma potrzeby otwierania woreczków i wyjmowania ich zawartości na taśmę przy kasie, ponieważ materiał, z którego woreczek jest wykonany to przejrzysta, ażurowa siateczka.

Co więcej Lidl jako pierwszy w branży wprowadził znakowanie BIO owoców oraz warzyw naturalnym światłem bezpośrednio na skórce. Dzięki temu sieć rozpakowała z plastikowych opakowań wybrane BIO owoce i warzywa.