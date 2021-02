Lidl stawia na zrównoważoną bawełnę. Od 2022 r. w 100 proc.

Lidl przyjął za cel zakup 100 proc. zrównoważonej bawełny do produkcji tekstyliów marek własnych do 2022 r. Ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu jest partnerstwo z inicjatywą "Cotton made in Africa" (CmiA), w ramach którego Lidl zobowiązał się do zakupu zrównoważonej bawełny z Afryki.

Pościel w 100 proc. z bawełny z oznaczeniem CmiA pojawi się we wszystkich sklepach Lidl Polska od poniedziałku, 1 lutego.

W lutym 2020 roku Lidl przystąpił do inicjatywy "Cotton made in Africa" (CmiA). Poprzez uczestnictwo w tej inicjatywie Lidl aktywnie działa na rzecz społecznej i ekologicznej produkcji bawełny w Afryce. Sieć zapewnia, że już na początku łańcucha dostaw tekstyliów, surowce, które kupuje do produkcji artykułów własnych marek, mogą być uprawiane i pozyskiwane w bardziej zrównoważony sposób.

Lidl planuje wieloletnie zaangażowanie w tym zakresie, które będzie rozszerzane w nadchodzących latach: Lidl dąży do tego, aby pozyskiwać 100 proc. zrównoważonej bawełny do produkcji tekstyliów marek własnych do końca 2022 roku. Sieć osiągnie ten cel poprzez partnerstwo z inicjatywą CmiA, jak również poprzez różne certyfikaty, takie jak Global Organic Textile Standard (GOTS) i Organic Content Standard (OCS).



- Zawsze dążymy do społecznie odpowiedzialnej postawy, we wszystkich naszych działaniach, w tym przy tworzeniu asortymentu sklepów Lidl Polska. Dzięki tekstyliom marek własnych Lidl wykorzystującym bawełnę "Cotton made in Africa", rozszerzamy naszą ofertę zrównoważonych produktów. Stosowanie oznaczenia CmiA pozwala naszym klientom, poprzez zakup, aktywnie przyczyniać się do poprawy warunków życia afrykańskich plantatorów bawełny i ich rodzin oraz chronić środowisko naturalne - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR, Lidl Polska.

Poprzez certyfikat "Cotton made in Africa" na wybranych produktach tekstylnych Lidl pokazuje, że od samego początku łańcucha dostaw przestrzega przyjętych ram korporacyjnych, w tym zasady należytej staranności w odniesieniu do standardów społecznych i środowiskowych. Kupując w sklepach Lidl produkty tekstylne z oznaczeniem CmiA, klienci sieci wspierają inicjatywę "Cotton made in Africa". Większy popyt na tekstylia produkowane przy użyciu zrównoważonej bawełny umożliwia coraz większej liczbie afrykańskich drobnych rolników nauczenie się skutecznych metod upraw, które są bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowia, co pomaga poprawić ich warunki życia i chronić środowisko.