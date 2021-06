Lidl wchodzi do kolejnego Homeparku

27 maja w Homepark Targówek otwarta została nowa placówka sieci Lidl o pow. 1300 mkw.

Równolegle, w ostatnich dniach, podpisana została umowa na otwarcie kolejnego marketu sieci – w Homepark Janki. Powierzchnia całkowita wyniesie 2358 mkw. Otwarcie planowane jest za kilka miesięcy.

Podczas rozmów z siecią Lidl Fundusz Pradera European Retail Parks, właściciel sieci Homepark, reprezentowany był przez Cushman & Wakefield.

Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.

Homepark to sieć 4 parków handlowych, skupiających przede wszystkim specjalistyczne i popularne marki, związane z budowaniem, wykończeniem i aranżacją domu. Jednak jak sama nazwa wskazuje – ideą sieci jest uzupełnienie portfolio o znane marki, kojarzące się z organizacją domu i ogniska domowego. W parkach, na powierzchni całkowitej ok. 142 tys. mkw, operują również sklepy z innych branż: modowej, elektronicznej, sportowej, m.in. TK Maxx, CCC, Smyk, Świat Dziecka, Pepco, Rossmann, EURO RTV AGD czy Maxi Zoo. Na terenie parków działają również liczne punkty usługowe, gastronomiczne, kluby fitness oraz przychodnia medyczna.

W kompletnej ofercie HOMEPARK nie może zabraknąć cenionego przez konsumentów sklepu spożywczego. 27 maja w HOMEPARK Targówek otwarta została nowa placówka sieci Lidl. Na powierzchni handlowej 1300 mkw. klienci mogą znaleźć ulubione działy i marki. Nie zabraknie szerokiego asortymentu produktów świeżych, bio, czy propozycji dla wegan. Równolegle, w ostatnich dniach, podpisana została umowa na otwarcie kolejnego marketu sieci – w HOMEPARK Janki. Powierzchnia całkowita wyniesie 2358 mkw. Otwarcie planowane jest za kilka miesięcy.

- Zacieśnienie współpracy z siecią Lidl to bardzo dobra wiadomość oraz wyraz zaufania ze strony tak uznanej sieci. Lokalizacje HOMEPARK Targówek oraz HOMEPARK Janki leżą w zasięgu dużych osiedli, a jednocześnie stanowią niezwykle popularne destynacje zakupowe dla mieszkańców całej Warszawy i okolić. Klienci przyjeżdżający po artykuły do domu, będą mogli jednocześnie zrobić potrzebne zakupy spożywcze. Możemy więc powiedzieć, że zasięg oddziaływania wykraczać będzie poza standardowy catchment. Mamy nadzieję, że komplementarne zakupy, których można dokonać w HOMEPARK pozytywnie wpłyną za odwiedzialność centrów.” – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Lidl jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek sieci detalicznych w Polsce. Obecnie w naszym kraju, pod marką Lidl, działa ponad 700 sklepów.