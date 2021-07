Lidl wchodzi do Power Center Acteeum w Koszalinie

W ramach największego i najnowocześniejszego kompleksu handlowego w regionie Koszalina swój wielkoformatowy supermarket o powierzchni 2 tys. mkw. otworzy Lidl.

Budowa koszalińskiego Power Center rozpocznie się jeszcze tego roku zaś otwarcie zaplanowano na drugą połowę 2022.

Regionalny zasięg, doskonała lokalizacja i optymalny mix najemców to główne cechy koszalińskiego Power Center realizowanego przez Acteeum we współpracy z Leroy Merlin, SGI oraz Agata Meble, które sprawiają, że projekt ten jest niezwykle pozytywnie postrzegany zarówno przez uznanych najemców, społeczność lokalną jak i rynek inwestycyjny w Polsce. Wszystko to sprawia, że prace zmierzające do rozpoczęcia budowy są już na ukończeniu, zaś oferta zakupowa Power Center już teraz jest w dużej mierze skompletowana i pełna niezwykle atrakcyjnych marek.

– Jesteśmy, podobnie jak nasi najemcy, pełni entuzjazmu widząc niezwykle dynamiczny rozwój koszalińskiego projektu. Bardzo cieszymy się z podpisania umowy najmu z Lidlem, który na prawie 2 tys. mkw. powierzchni otworzy w naszym Power Centre swój nowoczesny supermarket. Jednocześnie, tak znane marki jak LPP czy Rossmann także dołączają do naszego projektu, co obok obecności Leroy Merlin i Agata Meble potwierdzają jego ogromny potencjał komercyjny, zarówno na skalę miasta jak i całego regionu – mówi Tomasz Szewczyk, Managing Partner w Acteeum Central Europe.

Koszalin Power Center to obiekt w formule regionalnego parku handlowego, który obejmie swym zasięgiem miasto Koszalin oraz otaczający region. Formułą architektoniczną, doborem znanych i lubianych marek oraz doskonałemu skomunikowaniu projekt realizowany we współpracy z Leroy Merlin, Agata Meble oraz firmą SGI już teraz na trwale wpisuje się w krajobraz handlowy Koszalina i okolicy.

Na łącznej powierzchni 38 tys. mkw. GLA Projekt zaoferuje szeroką gamę sklepów i lokali usługowych różnorodnych marek. Znajdzie się tam największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni ok. 12 tys. mkw., supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. mkw., pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata Meble o powierzchni ok. 10 tys. mkw. oraz 30 lokali handlowych w ramach Retail Parku, w tym przestronną drogerię Rossmann o pow. 380 mkw.