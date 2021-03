Lidl z domowymi artykułami z plastiku z recylingu

Fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 03 mar 2021 15:43

W ramach swojej strategii REset Plastic, Lidl pracuje nad zmniejszeniem użycia plastiku i większym wykorzystaniem tworzyw z recyklingu, aby zbliżyć się o krok do realizacji wizji „Mniej plastiku - obieg zamknięty”. Wraz z PreZero, spółką Grupy Schwarz działającą na rzecz ochrony środowiska, Lidl przygotowuje się do osiągnięcia tego celu w obszarze artykułów gospodarstwa domowego. Począwszy od poniedziałku, 8 marca, Lidl wprowadzi do swojej oferty produkty wykonane w co najmniej 95 proc. z tworzyw pochodzących z recyklingu.