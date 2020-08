Lidl zastąpi Piotra i Pawła w Homepark Targówek

Sklep Lidl w Homepark Targówek zajmie 2017 mkw. i zostanie otwarty w miejscu wcześniej działającego supermarketu Piotr i Paweł. Aktualnie trwają prace projektowe.

- Dobrze zaopatrzony i rozpoznawalny sklep spożywczy to jedna z osi konceptu „HOMEPARK”, w którym portfolio zostało dobrane tak, by przyciągać całe rodziny w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla domu oraz wszystkiego, co z domem związane. Naszą ideą jest miejsce, w którym przy okazji realizacji tych planów można dokonać wszelkich niezbędnych zakupów w znanych i lubianych sklepach. Marki Lidl nie trzeba przedstawiać nikomu. Ogromnie się cieszymy, że dołączyła do grona naszych najemców. Mamy nadzieję, że sklep Lidl w Homepark Targówek stanie się nie tylko miejscem zakupów dla klientów odwiedzjących centrum, ale również dla mieszkańców okolicznych osiedli – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Podczas rozmów z siecią Lidl Fundusz Pradera European Retail Parks reprezentowany był przez Cushman & Wakefield. - Cieszymy się, że udało się pozyskać tak strategicznego najemcę, idealnie wpisującego się w koncept handlowy sieci „HOMEPARK”. Zdywersyfikowany dobór najemców, spełniający komplementarne potrzeby całej rodziny, sprawił, że sieć Lidl zainteresowała się lokalizacją w Homepark Targówek. Sklep uznanej i popularnej marki spożywczej w tutejszym kompleksie handlowym na pewno w pozytywny sposób wpłynie na codzienną odwiedzalność, jak i uzupełni brakującą i bardzo potrzebną w tej lokalizacji ofertę parku handlowego – komentuje Edyta Paszkowska, Associate, Retail Agency Cushman & Wakefield Polska, odpowiedzialna za komercjalizację Homepark Targówek oraz negocjacje z siecią Lidl.

Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.