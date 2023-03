Lilou, polska marka biżuteryjna, dołączyła do oferty Magnolia Park. Od 3 marca w największej na Dolnym Śląsku galerii handlowej działa butik ze spersonalizowaną biżuterią oraz dodatkami.

Lilou jest jedną z najpopularniejszych marek z autorską biżuterią.

Obecnie marka posiada 43 butiki w Europie.

Butik Lilou w Magnolia Park zajmuje powierzchnię 79 mkw.

Silna pozycja w branży i międzynarodowy rozgłos – Lilou jest dziś jedną z najpopularniejszych marek z autorską biżuterią. Bransoletki, wisiorki, kolczyki i dodatki projektowane od 15 lat przez założycielkę firmy - Magdalenę Mousson-Lestang noszą zdobywczynie Oscarów Halle Berry i Sandra Bullock, a także znane piosenkarki Alicia Keys i Christina Aguilera oraz Polki takie jak modelka Anna Jagodzińska i tenisistka Agnieszka Radwańska.

Obecnie marka posiada 43 butiki w Europie - jeden w Paryżu przy prestiżowym bulwarze Saint Germain, dwa w Niemczech i 40 w Polsce. Najnowszy został otwarty na początku marca w największej galerii handlowej na Dolnym Śląsku – w Magnolia Park.

Nieustannie wzmacniamy nasz tenant mix o popularne marki. Dołączenie do oferty Lilou pokazuje, że aktywnie pozyskujemy tych najemców, którzy poszukują dla swoich butików najlepszych lokalizacji w największych miastach Polski – mówi Anna Fabianowska, Senior Asset Manager w Multi Poland.

Butik Lilou w Magnolia Park mieści się na poziomie 0, obok sklepu TK Maxx. Na powierzchni 79 mkw. znajdują się stylowe witryny, a wnętrze urządzone jest w jasnych kolorach, charakterystycznych dla butików Lilou. Marka w ofercie posiada biżuterię taką jak bransoletki, wisiorki, kolczyki, pierścionki, broszki, spinki do mankietów oraz dodatki – torebki, portfele czy apaszki. Łącznie to ponad 500 wzorów będących pod ochroną urzędu patentowego. Znakiem Lilou są personalizowane grawery wykonywane na miejscu na złotych lub srebrnych medalionach. Marka od lat wprowadza do sprzedaży także specjalne linie biżuterii m.in. takie jak Sparkling, Zodiac, Bloom, Meaning, Lune czy Boho.

Lilou to kolejna nowa marka biżuteryjna, która weszła do oferty Magnolia Park w ostatnim czasie. W IV kwartale 2022 roku nowym najemcą galerii została firma Savicki, polska firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży wedding & engagement.

