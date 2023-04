Lincoln Property Company Poland, uznany inwestor, deweloper i zarządca działający w sektorze nieruchomości komercyjnych w USA i w Europie, realizuje budowę swojego flagowego projektu deweloperskiego w Polsce: warszawskiego biurowca The FORM.

Budynek, o łącznej powierzchni ponad 30,8 tys. mkw., będzie zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Pańskiej i Miedzianej na warszawskiej Woli, w jednej z najbardziej pożądanych obecnie lokalizacji w stolicy, w odległości 5 minut spacerem od Ronda Daszyńskiego.

Generalnym wykonawcą została wybrana firma PORR S.A., wchodząca w skład austriackiej PORR Group.

Za wyłączną komercjalizację projektu The FORM odpowiedzialny jest zespół ekspertów JLL. Oddanie budynku do użytku planowane jest na koniec IV kwartału 2024 roku.

Troy Javaher, Head of UK and Europe w Lincoln Property Company, mówi: – The FORM jest potwierdzeniem intencji naszego ponownego wejścia na polski rynek i naszych szerszych planów rozwoju w Europie. Naszą ambicją jest, aby The FORM stał się punktem odniesienia dla wszystkich budynków biurowych w tej części Europy pod względem jakości, komfortu, przyjemności korzystania, rozwiązań technologicznych, a przede wszystkim zastosowanych rozwiązań ESG.

The FORM został zaprojektowany z myślą o użytkownikach i środowisku, z zachowaniem najwyższych wymagań ESG od początku budowy. Wraz z naszymi partnerami PORR i JLL, z niecierpliwością oczekujemy oddania do użytkowania powstającej najnowocześniejszej przestrzeni do pracy, handlu i relaksu, z której skorzystają zarówno biznes/najemcy, ale też okoliczna społeczność - mówi Damian Grzywacz, dyrektor zarządzający Lincoln Property Company Poland.

Budynek The FORM zaoferuje najemcom łącznie ponad 30,8 tys. mkw. powierzchni na dziewięciu kondygnacjach naziemnych, w tym około 28 tys. mkw. przestrzeni biurowej oraz 2,5 tys. mkw. powierzchni usługowo-handlowej. Budynek będzie oferował dużą powierzchnię najmu w ramach jednej kondygnacji – od 2,65 tys. mkw. do ponad 3,7 tys. mkw., co umożliwi najemcom elastyczne planowanie funkcjonalnej przestrzeni biurowej.

Zaletą budynku będą trzy przestronne tarasy o łącznej powierzchni blisko 1,1 tys. mkw., usytuowane na piątym, szóstym i ósmym piętrze. Będą to doskonałe miejsca do wypoczynku i mniej formalnych spotkań. Sercem obiektu będzie natomiast przestronne, zielone patio o powierzchni niemal 700 mkw., tworzące kolejną strefę do spotkań i odpoczynku dla wszystkich najemców, łączące się płynnie z planowanym, nowym parkiem miejskim, zlokalizowanym w ścisłym sąsiedztwie The FORM, od strony ulicy Miedzianej.

Taki będzie The FORM. Fot. mat. pras.

Na parterze budynku, na dedykowanej powierzchni 2,5 tys. mkw., zostanie zaoferowana najemcom oraz lokalnej społeczności szeroka gama punktów usługowych i handlowych. Wszystkie lokale handlowo-usługowe będą dostępne dla klientów bezpośrednio z ulicy.

Tomasz Czuba, Executive Director, Head of Office Leasing and Tenant Representation, JLL komentuje: – Biurowiec the FORM to obiekt realizowany z myślą nie tylko o aktualnych, ale również przyszłych potrzebach najemców. W budynku będą zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, które zapewnią użytkownikom unikalny komfort. Obiekt w całości powstanie w duchu zrównoważonego rozwoju, czego dowodem są wymogi licznych certyfikatów, które spełni.

Na poziomach -1 i -2 będzie zlokalizowany parking podziemny, który zaoferuje 254 miejsca parkingowe dla najemców i gości. Wjazd i wyjazd z parkingu podziemnego będzie zapewniony od strony ulicy Pańskiej. 30% miejsc na parkingu podziemnym zostanie wyposażonych w instalacje pod stacje ładowania samochodów z napędem elektrycznym (z możliwością rozszerzenia instalacji do 50% miejsc parkingowych). Nie zabraknie także udogodnień dla rowerzystów, m.in. zostanie udostępnionych ponad 210 stojaków rowerowych, z osobnym wejściem i dedykowaną windą z poziomu parteru, jak również rozbudowanym zapleczem w postaci przebieralni z prysznicami, stacji napraw oraz stacji do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych.

Damian Grzywacz, dyrektor zarządzający Lincoln Property Company Poland, dodaje: – The FORM to nowoczesny biurowiec w centrum stolicy, zaprojektowany przede wszystkim z myślą o dobrostanie użytkowników i minimalizacji wpływu na środowisko. Najwyższe wymogi ESG są realizowane już na etapie budowy, do czego został zobowiązany generalny wykonawca. 100% energii elektrycznej zużywanej w trakcie eksploatacji budynku będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, między innymi z instalacji paneli fotowoltaicznych umieszczonej na dachu budynku. Trzyszybowe przeszklenie fasady z termiczną powłoką to kolejny element zapewniający wysoką efektywność energetyczną.

W porównaniu do typowych budynków biurowych dostarczymy o 30% więcej świeżego powietrza do powierzchni biurowych. Wykorzystamy również technologie i urządzenia, które pozwolą na zmniejszenie zużycia wody o 50%. Budynek zostanie wyposażony w najwyższej klasy systemy oczyszczania i nawilżania powietrza oraz free-coolingu, jak również w zbiornik na wodę opadową, która będzie wykorzystywana do podlewania zieleni.

Taki będzie The FORM na tle panoramy Warszawy. Fot. mat. pras.

The FORM spełni najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe, takie jak certyfikacje WELL i LEED na najwyższym poziomie Platinum, a także certyfikacje WiredScore, SmartScore, ActiveScore i AirRated, dzięki którym przestrzenie budynku spełnią oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz dobrego samopoczucia użytkowników. Certyfikaty takie jak ActiveScore i AirRated jeszcze bardziej wyróżnią projekt na tle istniejących i planowanych inwestycji w Polsce.

Certyfikat ActiveScore potwierdza, że budynek wspiera aktywny tryb życia jego użytkowników, z kolei certyfikat WiredScore świadczy o najwyższym poziomie światowego standardu łączności cyfrowej w środowisku zabudowanym.

Natomiast certyfikat SmartScore potwierdza najwyższy poziom światowego standardu inteligentnych budynków, a certyfikat AirRated zaświadcza, że w budynku między innymi na bieżąco monitorowane są kluczowe parametry jakości powietrza (wilgotność, temperatura i zanieczyszczenie).

Projektowanie budynku The FORM odbywało się w kilku etapach. Współautorami pierwszej koncepcji projektowej byli Kuryłowicz & Associates oraz Vietzke & Borstelmann Achitekten, natomiast ostateczny projekt przygotowała pracownia Epstein.

