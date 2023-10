Lisek pochwalił się ponad dwoma milionami dostarczonych zamówień. To kolejny krok milowy w rozwoju polskiego start-upu, który w 2022 r. zanotował ponad 10-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży względem roku 2021.

Rok 2022 Lisek może zaliczyć do udanych. W ciągu półtora roku działalności firma osiągnęła przychody, do których inni gracze, jak np. Frisco dochodzili 10 lat. W ubiegłym roku Lisek dostarczył okrągły milion zamówień, zwiększył o 45 proc. wartość średniego koszyka i zoptymalizował wszystkie procesy operacyjne. Start-up jest aktualnie na ostatniej prostej do rentowności.

Tak dobre wyniki Liska w pierwszym roku po wygaśnięciu pandemii i dobry znak dla całej branży, której błyskawicznie rosnąca popularność łączona była ze zjawiskiem lockdownu.

Pomimo pełnego otwarcia i uspokojenia sytuacji epidemiologicznej, klienci coraz bardziej przyzwyczajają się do zakupów błyskawicznych. Ci, którzy wypróbowali zakupy w Lisku, wracają i robią kolejne średnio nawet 5-6 razy w miesiącu.

Doświadczenie zakupowe w aplikacji

Lisek nieustannie pracuje nad poprawą doświadczenia zakupowego w aplikacji, powiększeniem asortymentu i dotarciem do nowych grup odbiorców. W ubiegłym miesiącu firma dołączyła do programu Karty Dużej Rodziny prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z rabatu w wysokości 5 proc. na zakupy w Lisek.App. W aplikacji pojawiły się też znane z mediów społecznościowych Stories. W Lisku dostępnych jest aktualnie ponad 2,2 tys. produktów.

