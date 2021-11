List od Świętego Mikołaja i pomoc dzieciom. To świąteczna akcja Atrium Promenada

W wybrane dni między 26 listopada a 12 grudnia można zamawiać listy na specjalnym stoisku uruchomionym w Atrium Promenada. Dochód z wysyłki listów zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom dotkniętym przemocą.

Dodatkowo 27 listopada w galerii odbędzie się zbiórka żywności i artykułów higienicznych na rzecz migrantów na granicy polsko-białoruskiej.

Akcja zamawiania spersonalizowanych listów od Świętego Mikołaja odbywa się już po raz ósmy, a po raz pierwszy również we współpracy z galerią handlową.

Otrzymanie listu od „Świętego” jest dla mniejszych i większych adresatów miłym i ważnym elementem oczekiwania na Boże Narodzenie, natomiast dla podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę stanowi szansę na szybsze wsparcie terapeutyczne, psychiatryczne czy prawne. Całkowity dochód z akcji zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom pokrzywdzonym przemocą i wykorzystywaniem seksualnym.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Aby zamówić list wystarczy w dniach: 26-27 listopada, 3-4 grudnia lub 11-12 grudnia, w godzinach 14.00-19.00, odwiedzić specjalnie na ten cel uruchomione stoisko w Atrium Promenada – poziom 0, obok salonu ZARA.

Adresując list, mamy do wyboru kilka wariantów tekstowych: wiadomość dla malucha, starszaka, rodzeństwa oraz nastolatka lub osoby dorosłej, a także graficznych, na których zostanie wydrukowany. List od Mikołaja będzie wysłany pod wskazany adres pocztą, w świątecznej kopercie. Zamówiony do 15 grudnia znajdzie się w skrzynce przed Wigilią.

Jak pomagamy nadając list?

Zamawiając list od Świętego Mikołaja należy dokonać wpłaty darowizny na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o wartości 20 zł lub więcej. Wszystkie przekazane w ten sposób środki zostaną spożytkowane na działalność statutową organizacji, która od 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia im i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że są krzywdzone. Wspiera i angażuje rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. List adresowany do dziecka czy też osoby dorosłej można również zamówić online, za pośrednictwem strony www.swiatecznylist.pl.