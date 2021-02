Lista problemów, z którymi zmagał się retail jest długa

2020 rok był niezwykle trudny dla całej branży, dotkniętej trzema lockdownami. Jak z perspektywy Gemini Park Bielsko-Biała wyglądają największe problemy, z jakimi musi zmierzyć się rynek?

Krzysztof Brączek: Przede wszystkim od prawie roku cały rynek działa w dużej niepewności. W lutym nastąpiło poluzowanie ograniczeń w handlu, jednak nie wiemy, czy ten stan utrzyma się na dłużej. Tym bardziej, że jak deklaruje rząd, odmrażanie gospodarki skorelowane jest z liczbą zakażeń. To budzi wiele niepokoju, zarówno po stronie właściciela galerii, jak i naszych najemców, którzy dziś próbują odrabiać straty. Jest to niepokój uzasadniony, bo jak podaje Polska Rada Centrów Handlowych, trzy lockdowny wygenerowały na rynku straty rzędu 38 mld zł. Krótszy sezon zimowych wyprzedaży przyczynił się także do stopnienia marży wielu naszych najemców, zwłaszcza w segmencie fashion. Ograniczeniami mocno dotknięta jest wciąż branża fitness, której lockdown trwa od października. Podobnie jest z gastronomią, która może prowadzić sprzedaż wyłącznie na wynos i na dowóz. Kina co prawda „odmrożono”, ale z powodu braku repertuaru żaden z multipleksów się dotąd nie otworzył. Dużym wyzwaniem dla samych właścicieli centrów handlowych, w tym bielskiego Gemini Park, jest też strata przychodu z tytułu czynszów. PRCH mówi już o dziurze rzędu 5 mld zł. Jest to aż 45 proc. rocznych przychodów.

Jakie działania pomocowe skierowane w stronę partnerów biznesowych podejmował bielski Gemini Park w minionym roku?

Przede wszystkim przez cały 2020 rok rozmawialiśmy z naszymi najemcami, starając się wspólnie znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy. Przyglądając się uważnie problemom, z jakimi mierzą się nasi partnerzy, wypracowywaliśmy indywidualne rozwiązania, które chroniły interes obu stron. Miniony rok przyniósł prawdziwy maraton negocjacji, często bardzo trudnych z racji zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Co jednak istotne, rozmowy te w zdecydowanej większości toczyły się w atmosferze wzajemnego zrozumienia sytuacji bez precedensu dla obu stron i kończyły się konsensusem, na którym zależało zarówno najemcy, jak i wynajmującemu. To zaowocowało tym, że po każdym lockdownie 100% naszych partnerów w krótkim okresie wznawiało działalność. Wsparcie działalności naszych najemców było wielowymiarowe. Dla przykładu w 2020 roku zrealizowaliśmy aż 60 projektów marketingowych, z czego blisko 50% naszej aktywności dedykowaliśmy akcjom aktywizującym sprzedaż.

