Live-selling - jak się spisał w roku pandemii?

W 2020 roku w obu Galeriach Klif, w Warszawie i w Gdyni, zrealizowano w modelu mieszanym (Facebook, Instagram) ponad 30 projektów typu „live-selling", które pozwoliły na wygenerowanie bardzo dobrych rezultatów sprzedażowych w obu obiektach, mimo wprowadzanych na przestrzeni całego ubiegłego roku znaczących ograniczeń w handlu. Dzięki zaplanowanym działaniom udało się dotrzeć z ofertą modową do ponad miliona unikalnych użytkowników, co przełożyło się na wzrost odwiedzin oraz wzrost konwersji w sklepach, których oferta była promowana. Z takiej formy promocji, w ramach realizowanego przez zespół zarządzania nieruchomościami Cushman &Wakefield Programu Wsparcia Najemców, skorzystały m.in.: Pinko, Patrizia Pepe, Liu Jo, Deni Cler, Max Mara, United Colors of Benetton, Marella, Robert Kupisz, Martes Sport, Tous, N.Nagel, Apia, Charme, Marciano Guess, Elisabetta Franchi, Luisa Spagnoli i inne. Sprzedaż live prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych obu Galerii Klif spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem klientów oraz została doceniona przez najemców:

- Pokaz Live w salonie Patrizia Pepe został odebrany bardzo pozytywnie przez nasze klientki i pracowników. Była to nowoczesna promocja marki oraz bardzo dobra forma prezentacji kolekcji – komentuje Katarzyna Warzała, kierownik salonu Patrizia Pepe w Galerii Klif Gdynia.

- Formuła LIVE ze sklepu to świetny i unikalny sposób połączenia świata e-commerce z tradycyjnym modelem handlu. Wartością dodaną są również profesjonalne porady z zakresu stylizacji udzielane przez prowadzącą live – dodaje Dominik Gawroński Retail Manager GPoland Group reprezentujący takie marki jak Elisabetta Franchi, Cocinelle, Luisa Spagnoli oraz Paul&Shark w Domu Mody Klif w Warszawie.

Cushman & Wakefield jako pierwsza firma zarządzająca nieruchomościami w Polsce już w 2019 roku wprowadziła działania konwertujące, mające na celu skłonienie Internautów do odwiedzin i zakupów w centrach handlowych. Działania online2offline, szczególnie live-selling, okazały się niezwykle skutecznym narzędziem marketingowym, gdyż po pierwsze – pozwoliły zwiększyć świadomość unikalnej oferty wśród miłośników mody, szukających inspiracji w Internecie oraz po drugie – przełożyły się na zwiększony obrót w sklepach stacjonarnych. Cykle sprzedaży live, gdzie styliści obu galerii promowali ofertę limitowaną marek segmentu wysokiego oraz kreatywne mechanizmy konwertujące użytkowników na odwiedzających, po realizacji projektu sprzedażowego dały oczekiwany, często dwucyfrowy wzrost obrotów w sklepach stacjonarnych.

