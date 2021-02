Lockdown nie zatrzymał CCC. Styczeń pod znakiem dużych wzrostów w e-commerce

W całym roku obrotowym 2020/21 (13-miesięcznym) przychody wyniosły 5,6 mld zł, z czego 48 proc. stanowiła sprzedaż e-commerce (+71 proc. r/r). W porównaniu z rokiem 2019/20 spadek sprzedaży wyniósł jedynie 3 proc.

- Uważamy to za bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę wprowadzenie kilku lockdownów, w większości w kluczowych dla handlu miesiącach – marcu, kwietniu i listopadzie. Na koniec stycznia 2021 r. na 1029 naszych sklepów otwartych było jedynie 420. To, że kończymy ten rok z takimi wynikami sprzedażowymi jest efektem wcześniej poczynionych inwestycji w technologię, rozwój oferty produktowej oraz e-commerce. To również rezultat szybkiej adaptacji firmy do nowej sytuacji rynkowej, działania scenariuszowego i pełnej mobilizacji zespołu – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC.

Marża brutto Grupy w IV kwartale spadła o 1,5 p.p. r/r, na co wpływ miały m.in. wyprzedaże związane z wprowadzanymi locdownami i niższym ruchem w sklepach w okresach je poprzedzających. Jej spadek hamowany był istotną, konsekwentną poprawą w segmencie online (+2,5 p.p. r/r). Grupa CCC utrzymuje dyscyplinę kosztową – koszty wzrosły o 14% rdr, głównie za sprawą rozwijającego się kanału e-commerce (rosły jednak wolniej od dynamiki przychodów).

EBIT 4-miesięcznego Q4’20/21 obciążony został wynikami stycznia, zwyczajowo najsłabszego sprzedażowo miesiąca - w tym roku będącego dodatkowo pod wpływem administracyjnego zamknięcia większości sklepów stacjonarnych.

Siła e-commerce

Rekordowym wynikiem w historii Grupy CCC w IV kwartale 2020/21 był 55 proc. udział e-commerce w łącznej sprzedaży. Głównym silnikiem e-commerce pozostaje eobuwie, którego sprzedaż w IV kwartale 2020/21 roku wyniosła 919 mln zł (+69% rdr), przy marży EBITDA na poziomie 8,9% (+2,7 p.p. rdr). Jednocześnie, dynamicznie rozwijają się pozostałe platformy e-commerce Grupy (ccc.eu, DeeZee), które w IV kwartale 2020/21 odpowiadały już za 16% sprzedaży online, w porównaniu do 9% w tym samym okresie rok wcześniej. Każdy z tych kanałów zanotował trzycyfrowe wzrosty sprzedaży, a samo ccc.eu zaliczyło skok aż o 353% rdr. Dobre wyniki sprzedażowe Grupa zanotowała na Węgrzech i w Rumunii, gdzie pomimo spadków trafficu, dzięki silnemu e-commerce, odnotowane zostały zbliżone rdr wyniki sprzedażowe. Równolegle, widoczne jest zwiększone zainteresowanie stale rozwijaną ofertą odzieży. Sprzedaż na platformie Modivo wzrosła o 137% rdr, a w całym 2020/21 r. wygenerowała ona 268 mln zł przychodu (ponad 5x więcej niż rok wcześniej). Z kolei, udział kolekcji odzieży w przychodach DeeZee w styczniu ‘21 to już 16% (+9 p.p mdm).