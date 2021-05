Lockdowny nie pozwoliły Rank Progress na osiągnięcie dodatniego wyniku

W pierwszym kwartale Grupa Rank Progress wygenerowała 1,2 mln zł zysku na sprzedaży wobec 2,5 mln zł zysku na sprzedaży w analogicznych okresie roku poprzedniego.

Spadek zysku był odzwierciedleniem spadku przychodów ze sprzedaży, przy niezmienionych kosztach działalności operacyjnej.

Rentowność na sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 8,4 proc., wobec 15,8 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na koniec I kwartału 2021roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 74,1 tys. mkw. i wartości godziwej 518,6 mln zł.

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 2,4 mln zł wobec zysku 28,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy udział w zysku na działalności operacyjnej stanowił wynik na nieruchomościach, który wyniósł 2,3 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie +5,1mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -2,5 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,3 mln zł.

Przychody finansowe spadły do 1,5 mln zł z 2,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, Koszty finansowe istotnie się zmniejszyły do 6 mln zł,wobec 23,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek kosztów finansowych wynikał z mniejszych ujemnych różnic kursowych, które wyniosły 2,7 mln zł wobec 19,2 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Pozytywnym sygnałem jest spadek kosztów odsetkowych do 2,1 mln zł z 2,5 mln zł, w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Niestety, wprowadzane lockdowny w pierwszym kwartale,nie pozwoliły na osiągnięcie dodatniego wyniku netto. Grupa zanotowała 3,2mln zł skonsolidowanej straty netto, wobec 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale roku poprzedniego.

W najbliższym kwartale planowane są prace przygotowawcze przy projekcie handlowym w Duchnowie k. Warszawy oraz projekcie handlowym w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę pierwszego etapu budowy osiedla mieszkaniowego.

Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, Rank Progress kontynuuje procesy sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania.

Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 43,2ha i szacunkowej wartości rynkowej 162,3mln PLN z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.

