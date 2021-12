Lodowisko w Galerii Młociny w Warszawie

Świąteczne iluminacje, które kilka dni temu rozświetliły zakupowe aleje Galerii Młociny, również w tym roku zachwycają wszystkich obecnych.

#FashionMarketSquare

Targi Fashion Market Square odbędą się 3 oraz 4 grudnia w godzinach 10:00-22:00. Obecni na miejscu będą mieli możliwość, by zapoznać się z nietuzinkowymi propozycjami, których na próżno szukać w większości sklepów. Na placu eventowym Galerii Młociny nie zabraknie bowiem najnowszych, polskich kolekcji mody damskiej, męskiej i dziecięcej, biżuterii oraz akcesoriów.

#AutobusKrwiodawstwa

Już w najbliższą sobotę klienci Galerii Młociny będą mieli okazję, by ponownie uczestniczyć w ważnej, społecznej inicjatywie, a tym samym wspomóc tych, którzy dzisiaj tej pomocy potrzebują szczególnie. 4 grudnia w godzinach 10:00-15:00 na placu przed głównym wejściem do bielańskiego centrum handlowego pojawi się krwiobus, czyli mobilny pojazd, w którym zainteresowani będą mieli możliwość oddania krwi. W trosce o zdrowie wszystkich obecnych akcja organizowana we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi zostanie przeprowadzona z zachowaniem szczególnych zasad sanitarnych.

Procedury medyczne wraz z odpowiedzialnością za ich realizację pozostają po stronie RCKiK w Warszawie, a Galeria Młociny zachęca, by z okazji nadchodzących świąt sprawić drugiej osobie tak wyjątkowy prezent.

#Lodowisko

Na Bielanach nie zabraknie również zimowych szaleństw! By umilić odwiedzającym ponure wieczory, w bielańskim centrum handlowym już od 4 grudnia działać będzie pierwsze w Warszawie lodowisko znajdujące się na dachu budynku. Opłata za wstęp wyniesie jedynie 7 złotych, a jeśli obecni okażą paragon zrealizowany tego dnia w strefie gastronomicznej Galerii Młociny na kwotę nie niższą niż 20 złotych, będą mogli spędzić aktywnie czas zupełnie za darmo. Lodowisko czynne będzie do 28 lutego, od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-22:00, natomiast w niedziele do godziny 21:00. Z kolei na wszystkich tych, którzy zgłodnieją podczas robienia piruetów, czekać będzie wyjątkowa oferta kulinarna. Bielańska strefa gastronomiczna ogrzeje wszystkich zmarzluchów. To prawdziwy raj dla miłośników smaków w międzynarodowych odsłonach. Znajdziemy tu dziesiątki lokali, które zaoferują niezapomniane doznania kulinarne wszystkim zwolennikom łyżwiarstwa i nie tylko.