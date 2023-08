Zdrowa Krowa, sieć restauracji franczyzowych, otworzy trzy nowe lokale do końca 2023 roku. Restauracje pojawią się na gastronomicznej mapie Łodzi, Gdańska oraz Gliwic.

Zdrowa Krowa poszukuje kolejnych lokalizacji i franczyzobiorców.

Sieć restauracji planuje do końca 2024 roku otworzyć kolejne 34 lokale.

Zdrowa Krowa zakłada, że do końca przyszłego roku sieć będzie liczyć łącznie 51 lokali w największych miastach Polski.

- Każda z nowych restauracji będzie miała charakterystyczne elementy identyfikacji wizualnej, aby już na wstępie nasz gość wiedział, co go czeka. Aranżacja każdego lokalu będzie dostosowywana także do miejsca, jego historii i potrzeb franczyzobiorcy. Chcemy, by on również czuł się jak u siebie w domu, bo to przecież jego biznes. Dokładne miejsca i daty otwarcia lokali w Łodzi, Gdańsku oraz Gliwicach zostaną podane już wkrótce - opowiada Joanna Płotka, Business Development Manager sieci Zdrowa Krowa.

Rozwój sieci Zdrowa Krowa jest dla nas priorytetem i odzwierciedleniem naszej pasji do kulinariów oraz chęci dostarczania Gościom najlepszych doznań smakowych. Kiedy patrzę na miniony i obecny rok, jestem dumny z tego, jak nasza marka się rozwija i jak wiele osiągnęliśmy – mówi Robert Kuc, CEO sieci Zdrowa Krowa.

– Plany na przyszły rok mamy równie ambitne, ponieważ planujemy do końca 2024 roku otworzyć kolejne 34 lokale, co sprawi, że będzie nas łącznie 51 w największych miastach Polski. Rok 2024 to czas, w którym chcemy umocnić naszą pozycję na rynku i dążyć do jeszcze większej doskonałości w świadczeniu usług. Nasze plany na przyszły rok to nie tylko ekspansja, ale także intensywna praca nad poprawą standardów, centralizacją dostawców oraz employer brandingiem. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu naszego zespołu oraz wsparciu naszych franczyzobiorców, Zdrowa Krowa stanie się symbolem doskonałej jakości i niezapomnianych kulinarnych doświadczeń w całej Polsce - dodaje Robert Kuc.

Rekrutują przez webinar

Z myślą o przyszłości i dalszym rozwoju marka Zdrowa Krowa poszukuje kolejnych lokalizacji i franczyzobiorców. Dlatego też sukcesywnie organizuje cykl webinarów, podczas których przedstawia możliwości współpracy oraz model franczyzowy sieci. Spotkania skierowane są do wszystkich, którzy myślą o otwarciu własnej restauracji pod szyldem Zdrowa Krowa.

- Decyzja o organizacji webinarów wynikła z chęci dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem z przyszłymi partnerami. Chcemy, by każdy franczyzobiorca miał pewność i wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu - podkreśla Robert Kuc, CEO sieci Zdrowa Krowa.

