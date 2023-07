Łódź jest jedynym polskim miastem ze wskaźnikiem pustostanów przekraczającym 20 pro. Eksperci wskazują, że w mieście jest bardzo duża podaż i ograniczony popyt. Dlatego zarządcy muszą mocno walczyć o najemców.

Dziś wszyscy oferują korzystny czynsz efektywny, upusty i wiele innych benefitów. Konkurować w Łodzi można wartością dodaną.

To, co muszą zrobić zarządcy, to zrozumieć zmianę, jaka zaszła w myśleniu o przestrzeni biurowej. Dziś to nie są miejsca pracy, tylko miejsca spotkań i wymiany myśli – przekonuje Guy Speir, z Sharow Capital, współwłaściciel - wraz funduszem Pinebridge - biurowca Forum 76.

Właściciel biurowca zdecydował się na współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi.

Właśnie nowa aranżacja części wspólnych będzie niebawem wyróżnikiem biurowca Forum76 (al. Piłsudskiego 76) – pierwszego w Łodzi biurowca klasy A. Otwarto go 14 lat temu, więc najwyższa pora na lifting wnętrz i fasady. – Zdajemy sobie sprawę, że przez ten czas potrzeby najemców i pracowników zmieniły się. Oczywiście głównym faktorem zmian była pandemia i nowe, bardziej elastyczne podejście pracodawców do przychodzenia do biur – wyjaśnia Guy Speir z Forum 76.

Bardzo ważne jest uatrakcyjnienie samego doświadczenia pracy z biura. Dziś to nie jest miejsce pracy, ale miejsce spotkań, wymiany myśli, wspólnego tworzenia. Pracodawcy powinni zadbać o atmosferę w firmie, a naszym zadaniem jako zarządców, jest przygotowanie przyjaznej przestrzeni, która będzie kuszącą atrakcją, skłaniającą do wyjścia z domu do biura – podkreśla Guy Speir.

Guy Speir z Sharow Capital, współwłaściciela biurowca Forum 76 w Łodzi

Dlatego też właściciel biurowca zdecydował się na współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Początkowo współpraca zakładała projekt części wspólnych, ale współpraca przebiega tak sprawnie, że zakres będzie większy. – W pierwszym etapie opracowaliśmy zmiany w recepcji i korytarzach. W semestrze zimowym studenci wezmą na warsztat dawną salę konferencyjną, w której stworzą przyjazną przestrzeń co-workingową. Dokładnie taką, w jakiej sami chcieliby pracować. Ma być atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy szukają inspirujących miejsc do pracy. Pochylimy się również nad wyglądem fasady – wyjaśnia dr hab. inż. arch. Robert Sobański, prof. uczelni, architekt, koordynator zespołu projektowego.

Współpraca z uczelnią to doskonały przykład aktywności wyróżniającej ofertę najmu powierzchni biurowej. – Widzimy, że klasyczne, wręcz generyczne wnętrza biurowe przestają być atrakcyjne dla najemców. Trend personalizacji jest bardzo powszechny w produktach, w usługach, wkracza też do innych branż. Dostosowujemy się do dzisiejszych potrzeb i jesteśmy otwarci na zmiany aranżacji biur według pomysłów najemców. Nowoczesne biuro to takie, które daje radość, stymuluje do nowych pomysłów i jest miejscem, w którym chce się przebywać – dodaje Guy Speir.

Na co jeszcze zwracają dziś uwagę przyszli najemcy? – Jak nigdy wcześniej analizują kontrakty na prąd, sprawdzają koszty. Coraz częściej przyglądają się też strategiom ESG – zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście dbałości o środowisko. Liczą się też inne wątki - naszą przewagą jest znakomita lokalizacja i dobry dojazd z każdej dzielnicy miasta, a także z autostrady. W temacie dojazdu do biura mamy jeszcze inne zalety: wydzielony parking rowerowy, a w przypadku aut - wysoki współczynnik parkingowy, który w Forum 76 wynosi 1:60. To niespotykana wartość w biurowcach w centrach miast – podkreśla ekspert. Oznacza to, że na każde 60 mkw. przysługuje jedno miejsce parkingowe. Dla porównania – w centrum Warszawy ten wskaźnik potrafi wynosić 1:200.

Dobrze widziane są też dodatkowe elementy uatrakcyjniające pobyt w biurze. – W naszym przypadku jest to z pewnością zielony dach z ogólnodostępnym dla wszystkich pracowników tarasem, przyjazny zespół biura zarządcy oraz absolutnie wyjątkowa kantyna, którą jest jedna z najlepszych hinduskich restauracji w Łodzi, czyli Curry Masala – przypomina Guy Speir.

Wyłącznym doradcą ds. wynajmu powierzchni w budynku jest firma Savills.

