Łódzka Manufaktura bogatsza w kosmetyki, prosecco i biżuterię

Ostatnie tygodnie w Manufakturze przyniosły spore zmiany na mapie najemców. W połowie czerwca otwarto najnowocześniejszą drogerię Rossmann w Europie i jednocześnie największy sklep tej marki w Polsce.



-To wyjątkowy Rossmann, bo i Manufaktura jest wyjątkowa. To kolejny raz, gdy wprowadzamy tu zupełnie nowe pomysły, które potem wdrażamy w całej Polsce – mówi Agata Nowakowska, rzecznik prasowy Rossmanna.



Na uwagę zasługują przede wszystkim rozwiązania pro-eko. Największe emocje wzbudziła pierwsza w Polsce stacja refill dostępna w Rossmanie – klienci mogą do swoich butelek kupować m.in. ekologiczne produkty do ciała i włosów. Są też produkty do domu.



Jest też rozbudowana strefa z naturalnymi kosmetykami i produktami spożywczymi, a także nowoczesna przestrzeń make-up wraz z wyspami do manicure sygnowanymi przez Semilac. Jak wielokrotnie powtarzali przedstawiciele firmy: skoro polska siedziba marki mieści się z Łodzi, to flagowa drogeria również musi być tutaj - w Manufakturze. Prestiżowa lokalizacja idealnie łączy się ze sztandarowym conceptem marki.



Innowacyjny Rossmann w Manufakturze został bardzo dobrze przyjęty przez gości obiektu.



- Nowy Rossmann w Manufakturze robi ogromne wrażenie. Już po pierwszym dniu słyszeliśmy mnóstwo entuzjastycznych opinii naszych gości. Cieszymy się, że Rossmann właśnie u nas wdraża innowacyjne i nowoczesne rozwiązania. Jestem pewna, że znajdą one swoich wiernych fanów – przekonuje Monika Długosz-Łempicka, dyrektor marketingu Manufaktury.



Włókiennicze DNA



Silne związki z Łodzi i tekstylną historią miasta podkreśla również marka Olimpia, która po kilkuletniej przerwie powróciła do grona najemców Manufaktury. Historia zakładów włókienniczych, z których wykształciła się Olimpia sięga końca XIX wieku, czyli czasu, w którym powstawało również imperium K. Poznańskiego - dzisiejsza Manufaktura.



– Obecność tej marki cieszy, ponieważ to znany polski brand, o ugruntowanej pozycji i z licznym gronem zaufanych klientek – podkreśla Monika Długosz-Łempicka.



W ostatnich tygodniach powiększył się również salon W. Kruk, który teraz oferuje szeroką gamę produktów marki Omega.



Otworzył się również salon WyjątkowyPrezent.pl, w którym goście Manufaktury mogą wybierać spośród ponad 300 nietypowych upominków. Dla najbliższych można wybrać m.in. kolację w ciemności, przejażdżkę ferrari czy zwiedzanie Łodzi.



Nie tylko handel

