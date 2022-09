Łódzka Manufaktura stawia na zieloną energię

Zarządzanie tak dużym obiektem to proces, w którym trzeba skupić się na długofalowych działaniach. Zawsze musimy starać się być o jeden krok do przodu, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort pracy naszych najemców. Pomysł inwestycji w fotowoltaikę zrodził się już 5 lat temu. Rynek energetyczny zmienia się bardzo dynamicznie i to na naszą niekorzyść, musimy więc być jak najlepiej przygotowani na trudne czasy – wyjaśnia Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury .

1 219 paneli fotowoltaicznych zostanie zamontowanych na dachach szedowych budynku galerii handlowej. Tamtejsza południowa ekspozycja zapewni najefektywniejsze korzystanie z promieni słonecznych.

To ogromna inwestycja, ale jej efekty będziemy mogli szybko odczuć. Pracująca farma będzie w stanie pokryć do 45 proc. zapotrzebowania na energię części wspólnych budynku galerii handlowej. Pozyskana w ten sposób energia elektryczna będzie używana m.in. do zasilania systemu klimatyzacji i wentylacji, produkcji wody lodowej do klimatyzacji czy zasilania schodów, wind i chodników ruchomych. Dodatkowo, z instalacji fotowoltaicznej będą zasilane stacje ładowania samochodów elektrycznych. To na pewno będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na obniżenie energochłonności obiektu i kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej, ale także będzie to nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego i obniżenie konsumpcji energii elektrycznej produkowanej z paliw kopalnych– mówi Dariusz Jańczyk, dyrektor techniczny Manufaktury.