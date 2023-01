Restauratorzy Manufaktury ruszają z akcją „Leniwe Niedziele”. W jej ramach rodziny z dziećmi będą mogły odkryć nowe smaki, korzystać z atrakcji i promocji przygotowanych przez wybrane lokale.

Akcja "Leniwe Niedziele" Manufaktury potrwa od 15 stycznia do końca lutego br.

Obejmuje wybrane restauracje na rynku Manufaktury.

Leniwe niedziele przyniosą wiele smakowych doznań, a co najważniejsze czas spędzony z najbliższymi.

Wyjście z dziećmi do restauracji to świetna forma spędzania wspólnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Wspólny posiłek, ciekawa rozmowa i dobra atmosfera to klucz do udanej niedzieli. Dobrze o tym wiedzą restauratorzy Manufaktury, którzy ruszają z akcją „Leniwe Niedziele”. W jej ramach rodziny z dziećmi będą mogły nie tylko odkryć nowe smaki, ale także korzystać z atrakcji i promocji przygotowanych przez wybrane lokale. Nie zapomniano także o najmłodszych gościach – dla nich szefowie kuchni stworzyli specjalne menu, rozrywki, a nawet… zabawy z animatorami!



Specjalne menu dla dzieci przygotowały restauracje:czy. W, do zamówionego dania z karty dziecięcej dostaniemy sok dla malucha gratis. Restauracjeorazproponują dowolną pozycję z dziecięcego menu w cenie 5 zł, przy zakupie dwóch dań głównych ze standardowej karty. Warto również dodać, że dziecięce menu w tych lokalach przyjęło formę kolorowanki, co z pewnością ucieszy najmłodszych gości. Dodatkowo, w każdą niedzielę wna najmłodszych czekać będzie sympatyczna animatorka, która w kąciku zabaw będzie m.in. malować dzieciom twarze.

Restauracja La Vende oferuje sok dla dzieci gratis, a Manuarte, poza specjalnym dziecięcym menu, oferuje rabat 10 proc. na cały rachunek dla rodzin z dziećmi. Restauracja Yarsa przygotuje na specjalne życzenie tajemnicze danie, które zachwyci nawet najbardziej wybrednego małego gościa. W The Mexican znajdziemy menu dziecięce w zestawie z kolorowanką o tematyce meksykańskiej, a dodatkowo każdy maluch otrzyma w prezencie sok i lizaka na deser. Ponadto The Mexican przygotowała słodkie niespodzianki dla gości, którzy odwiedzą restaurację w dniu swoich urodzin – wystarczy poinformować o tym kelnera. W poszukiwaniu promocji warto zajrzeć także do WhiskeyIn The Jar oraz Zielonej – te lokale oferują danie z menu dziecięcego gratis przy zamówieniu dań głównych z regularnej karty.

