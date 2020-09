Logistyka, e-commerce i technologie. Przed nami drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywa się w szczególnym momencie nie tylko ze względu na pandemie koronawirusa i wywołany nią głęboki kryzys gospodarczy, ale także ze względu na to, że megatrendy które wytyczały kierunki rozwoju gospodarczego w ostatnich latach przybrały na sile, a zmiany przez nie wywołane są coraz szybsze.

Jednym z trendów, które zmieniają gospodarkę w ostatnich latach jest cyfryzacja. Do rozwoju tych przekształceń przyczyniła się – paradoksalnie – pandemia, zwiększając m.in. zakres pracy zdalnej, ale i handel w interencie. Temu zjawisku będą poświęcone panele „Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce” oraz „E-commerce i technologie”. O tym, jak się dobrze sprzedać w wirtualnym świecie, dowiemy się z dyskusji podczas panelu „Marketing w cyfrowym świecie”.

Cyfryzacja to nie tylko zmiana sposobu działania biznesowego, ale również i zupełnie nowe narzędzia. Bez ich znajomości biznesowy sukces w najbliższych latach może okazać się niemożliwy. Kilka sesji drugiego dnia EKG pozwoli zapoznać się z nimi i – przynajmniej z grubsza – poznać silne i słabe strony każdego z nich, a co najważniejsze – w jaki sposób przemodelować swój biznes, by ich wykorzystanie było jak najefektywniejsze. Każdy zainteresowany tą tematyką, drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego znajdzie coś dla siebie. Będzie miał do wyboru takie sesje jak „Chmura w biznesie, biznes w chmurze”, „5G- czas na cyfrowe autostrady”, „Internet rzeczy” czy „Sztuczna Inteligencja”.

Transformacja cyfrowa gospodarki niesie ze sobą zupełnie nowe szanse, ale i spore nowe zagrożenia. Kradzieże wrażliwych danych firmy, internetowe oszustwa, czy też np. ataki blokujące np. stronę e-sklepu, to nieznane jeszcze kilka lat temu wyzwania, z którymi dziś musi się mierzyć każdy przedsiębiorca prowadzący biznes w sieci. Na EKG nie mogło zatem zabraknąć panelu poświęconego cyberbezpieczeństwu.

Cyfrowy biznes wymaga zupełnie nowych regulacji prawnych – w tym podatkowych. O tym jakie są pomysły na podatek cyfrowy uczestnicy EKG dowiedzą się podczas panelu „Digital Tax”. Będzie też mowa o podatkach tradycyjnych a także regulacjach prawnych ważnych dla biznesu podczas paneli „Zmiany w podatkach” i „Nowe prawo zamówień publicznych”. Kwestie prawne – ale i nowych technologii będą obecne również podczas sesji „Legaltech – tego o prawnikach miałeś się nigdy nie dowiedzieć. Ujawniamy wygodne i niedrogie produkty legaltech, które zmieniły podejście przedsiębiorców do stosowania prawa”.

