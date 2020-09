Logistyka, e-commerce i technologie. Przed nami drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Drugi dzień XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC - European Economic Congress) i pierwszy dzień 5. European Tech and Start-up Days otworzył premier RP Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania z przedsiębiorcami. Dzisiejszy dzień będzie poświęcony przede wszystkim dyskusjom o zmianach. Jednym z wiodących wątków będzie: cyfrowa transformacja całej gospodarki, dla której impulsem okazała się pandemia koronawirusa.

Ważnym wątkiem drugiego dnia katowickiego spotkania będzie również transport i logistyka. Panel „Strategia transportowa dla Polski” pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak zagęścić rodzime sieci dróg i kolei i jak najefektywniej wkomponować je w transeuropejskie szlaki. Ważnym elementem tego systemu transportowego będzie Centralny Port Komunikacyjny, któremu – także drugiego dnia EKG - będzie dedykowana odrębna sesja. Transport jednak to nie tylko drogi i koleje, ale również transport morski. Podczas panelu „Nowe perspektywy portów morskich” jego uczestnicy zastanowią się, co zrobić, by niewątpliwy sukces polskich portów w ostatnich latach trwał przez następne dekady. O wyzwaniach dla całej szeroko pojętej branży transportowej będziemy rozmawiać podczas panelu „Logistyka dziś i jutro”.

Nie zabraknie również „gorących”, bieżących odniesień do sytuacji gospodarczej i jej obecnych uwarunkowań. Sesja „Biznes w czasach pandemii” z pewnością zainteresuje przedstawicieli wszystkich branż. Podobnie, jak dyskusja o ewentualnej zmianie filozofii biznesu podczas panelu „Protekcjonizm, patriotyzm, rynek”.

Jak zwykle na EKG odbędą się panele dedykowane nieco wężej – poszczególnym branżom. Należą do nich „Rynek budowlany w nowych realiach” oraz „Hutnictwo w Polsce i w Europie” a także „Wyzwania rynku pracy”.

Równolegle do Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie się zresztą odbywała impreza współtowarzysząca European Start-up Days, a drugiego dnia Kongresu odbędzie się prezentacja 18 finalistów konkursu organizowanego w ramach European Start-up Days „Start-up Challenge” w 6 kategoriach konkursowych.

