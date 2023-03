28 lutego br. przeprowadzona została aukcja na najem gminnego lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku krakowskich Sukiennic.

Do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie wpłynęło 15 ofert.

Do aukcji dopuszczono 13 oferentów, którzy spełnili formalne warunki.

Cena wywoławcza stawki czynszowej za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu wynosiła 800 zł netto, ale ostatecznie wylicytowana kwota to 3 960 zł.

Całe stoisko to ponad 10,5 mkw. Aukcję wygrała firma AiG Group Armen Serobyan, która zajmuje się sprzedażą pamiątek, upominków, artykułów skórzanych oraz tych związanych z tradycją krakowską.

Zwycięzca aukcji musi teraz zawrzeć umowę najmu nie później niż do 6 marca 2023 r.

Jeśli w tym czasie nie dojdzie do zawarcia umowy, wynajmujący może podpisać umowę na najem tego lokalu z oferentem, który wylicytował drugą, co do wielkości stawkę, o ile nie była ona niższa niż 90 proc. stawki wylicytowanej.

