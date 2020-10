Lokale Pasibusa z nową ofertą

Pasibus wprowadza menu śniadaniowe do kolejnych 8 lokali w Polsce. Od 22 października 2020 roku oferta śniadaniowa kultowej sieci burgerowni będzie dostępna w sumie w 10 restauracjach.

Klienci Pasibusa będą mogli wybrać na śniadanie burgery m.in. z: hummusem, jajkiem sadzonym lub jajecznicą, a do tego zamówić kawę w preferencyjnej cenie.

- Postanowiliśmy urozmaicić naszą ofertę o pozycje śniadaniowe, bo od dawna dochodziły do nas głosy, że burger z wołowiną nie dla każdego jest najlepszym posiłkiem rano. W naszych propozycjach śniadaniowych króluje jajko w różnej postaci oraz takie smaczne dodatki, jak autorski hummus czy grillowany boczek i guacamole. Z czasem planujemy wprowadzić do oferty śniadaniowej również coś na słodko - dla prawdziwych łakomczuchów – tłumaczy Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

Oferta śniadaniowa Pasibusa jest wprowadzana do lokali w: galerii Magnolia Park i Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, galerii Posnania w Poznaniu, Silesia City Center w Katowicach, Galerii Warmińskiej w Olsztynie, Galaxy Centrum w Szczecinie oraz Manufakturze w Łodzi. Wcześniej - w czerwcu br. marka burgerowni uruchomiła menu śniadaniowe w 2 wrocławskich lokalach działających w galeriach Wroclavia i Fashion Outlet we Wrocławiu.